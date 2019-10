Trop-perçus d’Hydro: un front commun pour exiger le retrait du projet de loi 34

QUÉBEC — Les partis d’opposition à l’Assemblée nationale exigent le retrait pur et simple du projet de loi 34 sur les trop-perçus d’Hydro-Québec.

Le Parti libéral du Québec (PLQ), Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ), ainsi que des associations de consommateurs résidentiels et industriels, ont tenu un point de presse conjoint, jeudi. Ils estiment que le projet de loi caquiste est de la poudre aux yeux et que les Québécois se font actuellement «rouler dans la farine».

Ensemble, ils ont martelé que le projet de loi — qui permettrait de remettre 500 millions $ aux clients d’Hydro dès 2020, mais abolirait le système annuel d’évaluation des tarifs d’électricité par la Régie de l’énergie — est «extrêmement mauvais».

Ils dénoncent la mise au rancart d’un important mécanisme de reddition de comptes et de transparence, et soupçonnent que c’est une façon détournée pour le gouvernement de rehausser les tarifs.

Avec son projet de loi 34, le gouvernement Legault croyait pourtant avoir trouvé le moyen de clore la saga des trop-perçus. Il prétend redonner aux Québécois 1,5 milliard $, une affirmation contestée par pratiquement l’ensemble des groupes et experts venus témoigner en commission parlementaire.

Jeudi, le député péquiste Sylvain Gaudreault a exhorté le ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, à battre en retrait. Sinon, a-t-il prévenu, il fera face à des députés qui utiliseront tous les moyens parlementaires à leur disposition durant l’étude détaillée du projet de loi.

Selon M. Gaudreault, le ministre a réussi l’exploit d’unir tous les groupes contre lui, à l’exception d’Hydro-Québec.

La question des trop-perçus — l’écart entre le rendement autorisé par la Régie de l’énergie et le rendement réel réalisé par Hydro-Québec — est embarrassante pour le gouvernement Legault.

Dans l’opposition, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait calculé qu’entre 2008 et 2016, les Québécois avaient payé 1,5 milliard $ de plus que ce qu’ils auraient dû sur leur facture d’électricité. Elle exigeait le remboursement complet des trop-perçus, estimant qu’ils correspondaient à une «taxe déguisée». Une fois au pouvoir, elle n’en a rien fait.