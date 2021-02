Trudeau a beaucoup à dire au président Biden lors de leur rencontre virtuelle mardi

WASHINGTON — La Maison-Blanche n’a pas tout à fait accordé son imprimatur à la liste de souhaits du Canada en vue de la rencontre du président Joe Biden avec le premier ministre Justin Trudeau, mardi après-midi, se concentrant plutôt sur les «visions partagées» et les «préoccupations mutuelles».

La «feuille de route» de l’administration américaine pour une coopération renforcée entre les deux pays définit les priorités de cette toute première réunion bilatérale de M. Biden en tant que président américain — une route qui évite les nids-de-poule et les cônes orange.

Cette feuille de route définit six secteurs prioritaires, notamment la lutte contre la pandémie, la reconstruction de l’économie «des deux côtés de la frontière» et la tenue d’une réunion «ministérielle de haut niveau sur le climat», afin d’aligner les efforts des deux pays pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

On souligne également la diversité et l’inclusion sociales, une coopération élargie en matière de défense continentale et un NORAD modernisé, ainsi que le rétablissement d’un engagement collectif envers des institutions mondiales comme l’OTAN et l’Organisation mondiale du commerce.

La section «Reconstruire mieux», un slogan de la campagne présidentielle de Joe Biden qui n’est pas pour déplaire à M. Trudeau, emprunte d’ailleurs un peu à la rhétorique électorale libérale, promettant une vision «qui renforce la classe moyenne et crée plus d’opportunités pour les travailleurs».

Un certain nombre de priorités évidentes du Canada, comme l’accès aux vaccins contre la COVID-19, la libération de Michael Spavor et Michael Kovrig, le pipeline Keystone XL ou une exemption canadienne pour le «Buy American», sont manifestement absentes de la feuille de route américaine.

Le «Buy American»

Des experts demandent à Ottawa de faire pression pour que le Canada échappe aux mesures protectionnistes qui visent à garantir que les entrepreneurs et les fournisseurs américains soient les principaux bénéficiaires des projets d’infrastructure aux États-Unis. Mais la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a prévenu lundi qu’aucun changement n’était prévu à l’horizon. «(M. Biden) a signé un décret présidentiel; nous en évaluons bien sûr les dispositions d’approvisionnement, mais aucun changement n’est prévu.»

On s’attend néanmoins à ce que M. Trudeau demande moins de restrictions sur les exportations américaines de vaccins, puisque le Canada est victime des problèmes de production en Europe. Le premier ministre canadien devrait aussi demander un coup de pouce diplomatique supplémentaire à Washington pour ramener les «deux Michael» de Chine.

La Maison-Blanche a également indiqué que les deux hommes prévoyaient de ressusciter le Sommet des dirigeants nord-américains — une réunion trilatérale du Canada, des États-Unis et du Mexique, mieux connue sous le nom de «sommet des Trois Amigos», qui n’a pas été convoqué depuis 2016.

Les deux dirigeants doivent se «rencontrer virtuellement» vers 16 h mardi, pour ce qui sera la première réunion bilatérale de Joe Biden en tant que président américain. M. Biden, dans le Bureau ovale, et M. Trudeau, dans le bureau du premier ministre à Ottawa, commenceront par s’adresser aux journalistes.

Le président américain, le secrétaire d’État, Anthony Blinken, et le conseiller à la Sécurité nationale, Jake Sullivan, s’entretiendront ensuite pendant 45 minutes avec M. Trudeau, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, et l’ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman.

Cette rencontre sera suivie d’une session prolongée à laquelle se joindront la vice-présidente américaine, Kamala Harris, et plusieurs conseillers de MM. Biden et Trudeau.