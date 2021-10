Trudeau «a raté une belle occasion», selon les Tk’emlúps te Secwepemc, à Kamloops

VANCOUVER — La première nation Tk’emlúps te Secwepemc, en Colombie-Britannique, affirme que Justin Trudeau a «raté une belle occasion» de prouver son engagement envers les survivants des pensionnats pour Autochtones en ne répondant pas aux invitations à passer la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation dans cette communauté où plus de 200 tombes anonymes ont été trouvées près d’un ancien pensionnat fédéral.

Dans un communiqué, jeudi, cette communauté autochtone de Kamloops estime que l’absence de réponse du premier ministre à deux invitations écrites constituait «une insulte supplémentaire». Cela dit, les Tk’emlúps te Secwepemc ont maintenant hâte d’accueillir M. Trudeau chez eux plus tard ce mois-ci.

Ils estiment que la présence de M. Trudeau aurait montré au monde son engagement personnel à «susciter un changement réel et à redresser les torts historiques» du système des pensionnats pour Autochtones, et à soutenir personnellement les survivants des pensionnats, en deuil.

Le communiqué ajoute que le gouvernement canadien a créé ces pensionnats et que son leadership est aujourd’hui nécessaire «pour travailler avec les peuples autochtones afin de trouver une voie de vérité et de réconciliation».

Les leaders de la communauté estiment que la présence de M. Trudeau aurait été comme une «reconnaissance» pour tous les survivants, leurs familles et leurs communautés, et qu’«un geste public clair aurait apporté la paix à plusieurs».

M. Trudeau a déclaré mercredi qu’il avait commis une erreur en allant rejoindre sa famille en vacances à Tofino, en Colombie-Britannique, précisément la journée décrétée par le Parlement pour honorer la mémoire des survivants du système fédéral de pensionnats pour Autochtones.

La première nation Tk’emlúps te Secwepemc affirme que «des gestes concrets et des changements réels» sont nécessaires pour panser les plaies, mais aussi pour revitaliser sa langue, sa culture et ses traditions. «Nous ne sommes pas intéressés par les excuses qui ne conduisent pas à un changement institutionnel et généralisé.»

Le cabinet du premier ministre n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Son personnel expliquait dimanche dernier que M. Trudeau s’était entretenu la veille avec la cheffe de la nation Tk’emlúps te Secwepemc et qu’il s’était excusé de ne pas avoir accepté les invitations à célébrer le 30 septembre dans cette communauté.

La Première Nation a déclaré qu’elle souhaitait un financement pour un centre de guérison afin de soutenir les survivants des pensionnats. Elle veut aussi que le gouvernement fédéral lui fournisse les registres de fréquentation de l’école, ce qui pourrait contribuer à identifier les restes trouvés sur le site ainsi que tout autre enfant disparu.