Trudeau annonce la nomination de deux sénateurs de l’Atlantique

OTTAWA — Le cabinet du premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi la nomination de deux nouveaux sénateurs indépendants: Paul Prosper pour la Nouvelle-Écosse et Judy White pour Terre-Neuve et le Labrador.

Le cabinet a décrit M. Prosper comme un avocat mi’kmaq ayant plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des questions juridiques autochtones. Il a été chef de la Nation des Mi’kmaw de Paqtnkek (Afton) et chef régional de l’Assemblée des Premières Nations (APN) pour Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse.

Mme White est aussi d’origine mi’kmaq. Jusqu’à tout récemment, elle a occupé le poste de directrice générale à Services aux Autochtones Canada. Avocate du conseil du roi, elle a mené une longue carrière dans les domaines des droits de la personne, de la gouvernance autochtone et des questions législatives.

«Paul Prosper et Judy White ont consacré leur carrière à la défense des droits des peuples autochtones, et je sais qu’ils représenteront bien les intérêts de leurs communautés, de leurs régions et de l’ensemble des Canadiens au sein du Sénat», a déclaré M. Trudeau par voie de communiqué.

Le cabinet du premier ministre indique que ces nouveaux sénateurs ont été recommandés par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, un processus qui a été établi en 2016.