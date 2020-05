Trudeau annonce que la Subvention salariale d’urgence sera prolongée après juin

OTTAWA — Justin Trudeau annonce que le gouvernement fédéral va prolonger la Subvention salariale d’urgence après le mois de juin.

«On aura plus de détails à ce sujet la semaine prochaine, mais les entreprises touchées par la COVID-19 doivent savoir ceci : la subvention salariale va être là pour vous», a-t-il offert.

Depuis le lancement du portail la semaine dernière, les employeurs ont déjà déposé des demandes de subvention pour presque deux millions de travailleurs, a fait valoir M. Trudeau.

La subvention salariale, qui fournit 75% du salaire des employés jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine, devait prendre fin le 6 juin 2020.

Cette annonce survient après que Statistique Canada eut dévoilé que le taux de chômage a grimpé à 13,0 % au pays en avril. Il s’agit du deuxième taux de chômage le plus élevé jamais enregistré.

Le gouvernement fédéral met également sur pied un Conseil sur la stratégie industrielle afin de mieux comprendre les conséquences de la pandémie sur les différents secteurs de l’économie.

Ce conseil sera dirigé par le ministre de l’Industrie, Navdeep Bains, et présidé par la femme d’affaires québécoise Monique Leroux.

Nombre de cas

Il y a eu plus d’un million de tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Les tests ont permis de déceler 65 400 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 4473 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 35 238 cas au Québec, dont 2631 décès; 19 598 cas en Ontario, dont 1540 décès; 6017 cas en Alberta, dont 114 décès; 2288 cas en Colombie-Britannique, dont 126 décès; 1008 cas en Nouvelle-Écosse, dont 46 décès; 531 cas en Saskatchewan, dont six décès; 283 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, dont 118 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 26 guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.