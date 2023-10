Logement: Legault presse Ottawa de parvenir à une entente dès la semaine prochaine

OTTAWA — Le premier ministre du Québec, François Legault, appelle Ottawa à s’entendre avec son gouvernement d’ici à la fin de la semaine prochaine sur le transfert de fonds visant à accélérer la construction de logements, un horizon «réaliste» selon une source fédérale.

Québec négocie avec le fédéral pour recevoir sa part des 4 milliards $ du Fonds pour accélérer la construction de logements, qui vise la création de 100 000 unités au Canada.

Il est estimé que les municipalités québécoises, vers qui l’argent doit ultimement aller, bénéficieront de 900 millions $.

En point de presse à Québec, M. Legault a plaidé l’urgence alors que son gouvernement déposera sa mise à jour économique le 7 novembre.

«Ce que me dit (le ministre des Finances) Eric Girard, c’est que si on veut (y) inclure les 900 millions $ du gouvernement fédéral, la date limite c’est vendredi (de la semaine prochaine), donc il nous reste une semaine et c’est urgent», a-t-il lancé.

Depuis le grand Toronto, le premier ministre fédéral Justin Trudeau a affirmé qu’il ressentait «l’urgence» face à la crise du logement.

«Je vous assure que l’urgence que je ressens, c’est parce que je veux que plus de Québécois aient accès à des logements le plus rapidement possible et c’est pour ça qu’on continue nos très bonnes conversations entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec», a-t-il répondu lorsqu’interpellé sur le sujet.

En coulisses, une source fédérale est allée plus loin en soutenant qu’«au point où en sont les discussions, c’est réaliste (et) possible» qu’une entente survienne d’ici à la fin de la semaine prochaine.

Cette source, qui a requis l’anonymat puisqu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement de ces questions, a aussi confirmé que Québec a indiqué à Ottawa être prêt à égaler les 900 millions $ qu’Ottawa versera.

«C’est réglé des deux côtés», a-t-on dit, confirmant ainsi une information d’abord rapportée par le quotidien «La Presse».

M. Trudeau annonçait jeudi une deuxième entente conclue avec une municipalité canadienne dans le cadre du Fonds.

L’enveloppe de 59 millions $, qui sera versée à la ville ontarienne de Vaughan, doit permettre la création de plus de 1700 nouvelles unités de logement sur trois ans.

Le fonds pancanadiena été annoncé pour la première fois dans le budget 2022, puis a réellement été lancé au printemps 2023.

Il aura fallu attendre en septembre dernier pour qu’une première entente de financement entre Ottawa et une municipalité voie le jour.

«On va continuer à faire beaucoup d’autres annonces dans les prochaines semaines et prochains mois», a promis M. Trudeau.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements vise notamment à réduire les formalités administratives et à mettre à jour des politiques locales sur le zonage. L’initiative, chapeautée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), doit durer jusqu’en 2026-2027.

Au Québec, Ottawa ne peut conclure des ententes directement avec les municipalités. Conformément à une loi provinciale, une entente doit d’abord survenir avec le gouvernement québécois.