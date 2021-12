Trudeau annoncera aujourd’hui s’il y aura boycottage diplomatique des JO

OTTAWA — Le gouvernement canadien annoncera mercredi si, comme ses alliés britannique et américain, il fera un boycottage diplomatique des Jeux olympiques d’hiver, à Pékin, en février.

Dans pareille situation, les athlètes canadiens participeraient aux jeux, mais aucun représentant du gouvernement canadien n’irait en Chine.

Le premier ministre Justin Trudeau, à la porte de la réunion de son caucus mercredi matin, a pris acte de la décision de deux des alliés traditionnels du Canada, et a fait savoir que sa décision serait connue avant la fin de la journée.

Déjà mardi après-midi, sa ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly faisait savoir qu’elle tenait à la présence des athlètes canadiens à ces jeux.

Mercredi matin, la ministre Joly disait encore discuter avec ses homologues dans les «pays alliés» pour décider de la marche à suivre.

Lundi, les États-Unis ont annoncé que les athlètes américains seront à Pékin, mais aucun représentant du gouvernement ne fera le voyage. Mercredi, Londres a emboîté le pas.

À Ottawa, bloquistes, conservateurs et néo-démocrates prêchent pour l’absence diplomatique du Canada aux Jeux olympiques de Pékin pour, entre autres, protester contre le traitement des Ouïghours par le gouvernement chinois. Le Bloc québécois a même tenté de pousser plus loin, proposant, sans succès, de faire adopter aux Communes une motion pour que les jeux soient reportés d’un an.

Mercredi matin, le chef bloquiste Yves-François Blanchet estimait qu’un boycottage diplomatique serait «un plancher» et reprochait au gouvernement Trudeau de ne pas avoir encore annoncé pareil boycottage.