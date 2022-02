Trudeau assure être tout aussi excédé que les résidents d’Ottawa

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau assure qu’il souhaite le départ des opposants aux mesures sanitaires paralysant le centre-ville de la capitale fédérale tout autant que les Ottaviens excédés qui pourraient être, jusqu’à présent, insatisfaits de l’effet qu’a eu la Loi sur les mesures d’urgence depuis sa proclamation.

«Au contraire», a-t-il lancé, mercredi matin, quand un journaliste a évoqué la possibilité qu’il ne partagerait pas l’impatience des résidents d’Ottawa.

«Je viens juste d’amener pour la première fois dans l’histoire du Canada la Loi sur les mesures d’urgence pour donner des outils financiers, des outils concrets aux services de l’ordre pour pouvoir s’assurer que ces barricades finissent», a -t-il ajouté avant de se rendre à une réunion de son caucus.

Appelé à préciser s’il avait l’intention de recourir à la force, il a répondu qu’il ne pouvait pas personnellement prendre une telle action.

«Je ne vais pas utiliser la force. La décision qui sera prise le sera par la police qui fera son travail de la meilleure façon possible.»

Quelques minutes plus tôt, le leader parlementaire en Chambre du gouvernement, Mark Holland, a fait savoir qu’il discuterait avec ses collègues, en caucus, dès que possible de la suite des choses entourant la Loi sur les mesures d’urgence.

Si le gouvernement Trudeau a déjà proclamé la Loi sur les mesures d’urgence lundi et publié des décrets détaillant comment ses dispositions pourront être utilisées mardi, une motion doit encore être présentée aux Communes et au Sénat pour être débattue et soumise aux voix.

En mêlée de presse mercredi, M. Holland n’a pas écarté la possibilité que la Chambre soit, pour ce faire, rappelée la semaine prochaine alors qu’il est prévu que ses travaux fassent relâche.

Il a par ailleurs indiqué que le texte de la motion sera fourni aux partis d’opposition «dès que possible».

«Il est important de noter que ces mesures n’ont jamais été utilisées. Elles ont été créées en 1988 et elles ont plusieurs complexités. Et on veut être certain, avant de les remettre aux partis d’oppositions, qu’elles soient dans la bonne forme et correctement vérifiées.»

La Loi sur les mesures d’urgence est déjà en vigueur, mais sera révoquée si l’une des deux chambres du Parlement en venait à battre la motion à être soumise prochainement.

– Avec des informations de Michel Saba