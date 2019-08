Trudeau crée un comité consultatif sur la promotion des métiers spécialisés

HALIFAX — Justin Trudeau a annoncé vendredi la mise sur pied d’un nouveau comité consultatif pour promouvoir la formation en apprentissage et les métiers spécialisés à travers le Canada.

Le premier ministre en a fait l’annonce avant la tenue d’une table ronde au collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, à Dartmouth, à propos du soutien aux jeunes femmes qui font carrière dans les sciences, les métiers spécialisés et la technologie.

Le comité consultatif devra jeter les bases d’une campagne nationale visant à encourager l’apprentissage et à faire valoir les métiers spécialisés comme des carrières de choix.

Il tiendra des consultations, explorera des possibilités de partenariat et fournira des conseils à la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, Patty Hajdu.

Le comité est notamment composé de Mandy Rennehan, fondatrice et présidente-directrice générale de Freshco; Jamie McMillan, ferronnière et fondatrice de KickAss Careers; et Matt Wayland, de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité.

Dans son plus récent budget, le gouvernement fédéral a accordé 6 millions $ sur deux ans pour le lancement d’une campagne nationale visant à promouvoir les métiers spécialisés auprès des jeunes.