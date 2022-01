Trudeau dit craindre le potentiel de violence dans les manifestations à Ottawa

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit préoccupé par le potentiel de violence à l’occasion des manifestations prévues en fin de semaine sur la colline du Parlement par des camionneurs et d’autres personnes se joignant à eux.

Dans une entrevue avec La Presse Canadienne, M. Trudeau affirme que le «convoi de la liberté» s’est transformé d’une protestation contre la vaccination obligatoire des camionneurs transfrontaliers en un forum pour une petite minorité de personnes «très en colère» opposées à toutes les mesures de santé publique pour freiner la propagation de la COVID-19, dont certaines épousent l’utilisation de la violence pour arriver à leurs fins.

M. Trudeau a dit ne pas s’inquiéter outre mesure du fait qu’une grande partie de la colère soit dirigée contre lui personnellement, notant qu’être pris à partie par des détracteurs en colère n’est pas inhabituel pour un politicien.

Mais il estime que les menaces de violence ne devraient pas faire partie du fardeau pour quiconque se présente pour servir, y compris les politiciens et les travailleurs de la santé.

Alors que les partisans du convoi se mobilisent autour d’un cri de liberté, M. Trudeau dit qu’ils ignorent la liberté de leurs concitoyens canadiens de se protéger contre la COVID-19, d’amener leurs enfants à l’école, de reprendre leurs activités et de retrouver leur vie normale.

Une organisatrice clé du convoi a exhorté les gens à rester pacifiques, tandis que «Canada Unity», un groupe à l’origine de la manifestation, croit à tort qu’il peut travailler avec le gouverneur général et le Sénat du Canada pour contourner les systèmes de gouvernance existants et annuler les restrictions et les sanctions liées à la pandémie.

M. Trudeau souligne que les manifestants ne représentent pas la grande majorité des camionneurs ou la grande majorité des Canadiens qui ont fait ce qu’il fallait en se faisant vacciner complètement pour se protéger et protéger leurs proches.