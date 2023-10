Trudeau dit ne pas avoir relié la préoccupation des droits parentaux à la haine

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il n’avait jamais laissé entendre que les personnes préoccupées par leurs droits en tant que parents étaient haineuses, lorsqu’il a publié une déclaration en réponse aux milliers de personnes qui ont participé aux récentes manifestations contre «l’idéologie du genre» dans les écoles.

S’adressant aux journalistes, jeudi, lors d’une annonce sur le logement à Vaughan, en Ontario, M. Trudeau a affirmé que le message qu’il a publié le 20 septembre sur X, anciennement Twitter, visait à prendre position pour la communauté LGBTQ+.

Le premier ministre Trudeau a écrit dans sa publication que «la transphobie, l’homophobie et la biphobie n’ont pas leur place dans ce pays», ajoutant que le pays condamne «cette haine et ces manifestations».

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, l’a accusé quelques jours plus tard de «diaboliser les parents inquiets», et l’Association musulmane du Canada a appelé M. Trudeau à se rétracter et à s’excuser pour ce qu’elle a qualifié de commentaire «profondément incendiaire», affirmant que les parents musulmans qui ont participé aux manifestations se sont présentés «pour être entendus, pas pour semer la division».

M. Trudeau a indiqué, lorsqu’on lui a demandé s’il retirerait son commentaire, qu’il continuerait à défendre les droits de chacun, qu’il s’agisse de Canadiens musulmans ou de membres de la communauté LGBTQ+.

Il a déclaré que la défense des droits de chacun est «essentielle» au Canada et qu’il «n’a jamais laissé entendre que quelqu’un qui se préoccupe des droits parentaux est en quelque sorte rempli de haine ou d’intolérance».