Trudeau et les premiers ministres se rencontreront à propos des transferts en santé

HAMILTON — Le premier ministre Justin Trudeau et les premiers ministres du Canada se rencontreront à Ottawa le mois prochain dans le but de trouver un nouvel accord sur le financement pour les soins de santé.

Deux sources fédérales, qui ont reçu l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement sur le sujet, affirment que M. Trudeau annoncera la réunion ce matin.

Le premier ministre et son cabinet en sont au troisième et dernier jour d’une retraite à Hamilton, en Ontario, avant la rentrée du Parlement la semaine prochaine.

Les négociations en cours en vue d’un nouveau décret de financement des soins de santé ont été à l’avant-plan tout au long de la retraite.

Les sources affirment que la réunion n’a pas pour but de finaliser un nouveau décret, mais plutôt de solidifier les étapes nécessaires pour parvenir à un tel accord.

Un porte-parole du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré à La Presse Canadienne que les premiers ministres seront à Ottawa les 12 et 13 février pour une réunion et que M. Trudeau est invité à se joindre à eux.

Les premiers ministres et le gouvernement fédéral s’efforcent de trouver un nouvel accord depuis des mois.

Le système de santé du Canada est mis à rude épreuve après trois ans de COVID-19 et une pénurie croissante de travailleurs de la santé.

Les premiers ministres demandent à Ottawa d’augmenter sa part des budgets de la santé à 35 %, contre environ 22 % actuellement.

Justin Trudeau et le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, n’ont pas précisé publiquement combien Ottawa est prêt à ajouter au financement des soins de santé, mais ils ont déclaré que tout nouvel argent obligera les provinces à montrer comment il sera utilisé pour améliorer les soins aux patients.

Plus précisément, Ottawa veut des engagements pour accroître l’accès aux médecins de famille, mettre fin aux longs arriérés de chirurgie, améliorer les soins de santé mentale, résoudre les problèmes de santé d’une population vieillissante et réviser les systèmes de données sur les soins de santé, y compris les dossiers médicaux numériques.

En novembre, une réunion des ministres de la Santé s’est terminée dans la tourmente lorsque les provinces ont refusé d’accepter tout nouvel accord de financement assorti de conditions.

Mais des progrès ont été réalisés depuis Noël et l’Ontario et le Québec ont indiqué leur volonté de donner à Ottawa ce qu’il veut, au moins en ce qui concerne les données et la technologie des dossiers médicaux.

Ottawa a transféré 45,2 milliards $ aux provinces pour les soins de santé au cours de l’exercice en cours et prévoit actuellement de porter ce montant à 49,4 milliards $ en 2023-2024. Selon l’accord existant, les transferts augmentent d’au moins 3% par an, ou plus si la croissance économique dépasse ce chiffre.

Collectivement, les provinces consacrent plus du tiers de leur budget aux soins de santé.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré mardi que malgré l’incertitude économique, Ottawa sait que les Canadiens s’attendent à ce que tous les gouvernements trouvent un moyen de protéger et d’améliorer le précieux système de santé publique du Canada.