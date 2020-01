Trudeau et Mulroney se rendent aux funérailles de John Crosbie à Terre-Neuve

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Des politiciens de tous les horizons rendront hommage à John Crosbie jeudi à Saint-Jean de Terre-Neuve.

L’ancien ministre fédéral et lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador, connu comme un fier défenseur de sa province d’origine, est décédé vendredi à l’âge de 88 ans.

Des funérailles d’État auront lieu à la cathédrale anglicane de Saint-Jean-Baptiste dans la capitale provinciale.

L’ex-premier ministre Brian Mulroney devrait livrer un éloge funèbre à son ancien collègue du Parti progressiste-conservateur, qu’il a salué comme «l’un des géants de notre génération» dans un communiqué après sa mort.

Le premier ministre libéral Justin Trudeau qui l’a qualifié de «véritable force de la nature» a également confirmé son intention d’assister aux funérailles.

John Crosbie, qui aurait eu 89 ans le 30 janvier prochain, avait d’abord fait de la politique municipale et provinciale à Terre-Neuve-et-Labrador pendant plusieurs années. Il a plus tard occupé d’importants portefeuilles au sein des gouvernements progressistes-conservateurs fédéraux dirigés par Joe Clark et Brian Mulroney. Il a été notamment ministre des Finances en 1979 et 1980, puis successivement ministre de la Justice, des Transports, du Commerce international et des Pêches.

Les drapeaux sont en berne devant l’édifice de la Confédération à Saint-Jean depuis l’annonce du décès de John Crosbie.

Des centaines de personnes ont visité la Chambre d’Assemblée mardi et mercredi, où les cendres de John Crosbie ont été présentées dans une urne.

Les Terre-Neuviens présents ont évoqué avec émotion le souvenir d’un politicien qui se souciait de ses électeurs, établissait des liens avec les autres provinces et défendait les intérêts de ses citoyens.

Des amis et des collègues ont souligné le soutien de John Crosbie aux initiatives caritatives et son rôle dans le développement de l’industrie pétrolière et gazière de la province.

Il laisse dans le deuil son épouse Jane et ses enfants Michael, Beth et Ches, qui est le chef du Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador.