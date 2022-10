Trudeau et sept ministres vont témoigner devant la Commission sur l’état d’urgence

OTTAWA — En plus du premier ministre Justin Trudeau, sept ministres fédéraux apparaissent sur la liste de témoins convoqués devant l’enquête publique sur le recours sans précédent à la Loi sur les mesures d’urgence.

Les leaders du convoi de manifestants ayant paralysé le centre-ville d’Ottawa l’hiver dernier, incluant Pat King et Tamara Lich, sont aussi attendus devant la Commission sur l’état d’urgence dont les audiences doivent débuter jeudi. Ces audiences devraient durer six semaines.

En plus des élus et des manifestants, la liste de témoins vedettes compte également le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, un conseiller en matière de sécurité nationale et plusieurs responsables de la Ville d’Ottawa.

Le gouvernement libéral fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février dernier, accordant ainsi des pouvoirs extraordinaires temporaires aux forces policières afin d’expulser les manifestants et de déplacer les imposants camions qui paralysaient le centre-ville d’Ottawa. La loi permettait aussi aux banques de geler les comptes de certains manifestants.

La Loi sur les mesures d’urgence oblige la tenue d’une enquête publique afin d’analyser le processus décisionnel du gouvernement chaque fois qu’elle est invoquée.

La commission devra fournir un rapport final avec ses conclusions et des recommandations au gouvernement fédéral au plus tard le 20 février prochain.