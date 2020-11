Trudeau et Tam démasqués à l’intérieur, dans certaines circonstances

OTTAWA — Mardi, l’Agence de la santé publique du Canada a révisé ses directives pour recommander le port de masques trois épaisseurs en tout temps à l’intérieur. Vendredi, Justin Trudeau et les administrateurs de l’agence tentaient, en point de presse, d’expliquer pourquoi ils s’accordent des exceptions.

Dans une salle sans fenêtre de la cité parlementaire, le premier ministre retirait son masque pour lire une allocution, puis répondre à des questions. Un exercice qui l’a gardé là pendant un peu plus de trois quarts d’heure. La majorité de ce temps, il parlait démasqué.

Et depuis mardi, les parlementaires ont continué à se réunir à la Chambre des communes, sans masque. Le port du masque dans la cité parlementaire n’est exigé que pour les déplacements dans les corridors. Cette directive qui date du 18 septembre n’a pas changé et au bureau du président de la Chambre, on n’indiquait pas cette semaine un quelconque exercice de révision.

Interrogé sur la contradiction entre ces comportements et la nouvelle directive des autorités sanitaires fédérales, M. Trudeau a dit qu’il devait ôter le masque pour «parler clairement». Il a convenu que les parlementaires devraient étudier la nécessité de changer leurs règles aux Communes, tout en soulignant que cet espace est «très grand».

À ses côtés, Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de l’agence, a émis l’opinion que si c’est pour «quelques minutes dans un point de presse», parler sans masque «peut aller». C’est ce qu’il faisait lui-même d’ailleurs. Il a participé à cet exercice pendant une heure et quart, ôtant son masque à chacune de ses réponses.

Depuis qu’ils ont pris l’habitude de donner directives et recommandations en public, Dr Njoo et sa supérieure Theresa Tam ont toujours souligné que les risques d’infection augmentent lorsqu’une personne parle, chante ou crie.

Par ailleurs, les deux docteurs n’ont pas voulu faire un lien direct entre leurs plus récentes directives et le risque d’infection par aérosols. Dre Tam maintient qu’on ignore toujours à quel point les aérosols, gouttelettes minuscules, sont responsables de la propagation de la COVID-19.