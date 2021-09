Justin Trudeau espère avoir un mandat «clair» et évite de parler de majorité

PETERBOROUGH, Ont. — Le chef libéral Justin Trudeau espère obtenir un mandat «clair» de la part des Canadiens. Dans tous les cas, peu importe l’issue du scrutin, il laisse entendre qu’il restera dans les parages.

De passage en Ontario pour une deuxième journée d’affilée,M. Trudeau a une fois de plus été questionné sur la possibilité d’un gouvernement libéral minoritaire. Il a dit, à mots couverts, qu’il espère ne pas être dans cette situation tout en évitant soigneusement de prononcer le mot «majorité».

«J’espère qu’à la suite de cette élection, le choix va avoir été tellement clair de la part des Canadiens d’avancer, d’en finir avec la pandémie, d’investir dans des garderies, d’être là pour les familles qui veulent s’acheter un logement, de lutter contre les changements climatiques et créer des emplois que nous allons pouvoir, dans ce consensus, avancer fortement pour le pays», s’est-il limité à dire.

Le chef libéral s’est égalementfait demander si cette campagne électorale était sa dernière. Il n’a pas voulu y répondre directement, mais sa réponse a laissé peu de place au doute.

«Je n’ai même pas presque fini toutes les grandes choses que j’ai l’intention de continuer à accomplir avec les Canadiens», a-t-il déclaré, en parlant dela lutte contre les changements climatiques, la création d’un système national de garderies et le contrôle des armes à feu.

«On a encore beaucoup à accomplir ensemble et moi je suis extrêmement enthousiaste pas seulement des jours à venir, mais des années à venir ensemble», a-t-il ajouté.

Réforme électorale

Malgré sa promesse brisée de réformer le mode de scrutin, M. Trudeau dit qu’il est toujours en faveur d’un mode de scrutin préférentiel plutôt que le système actuel au Canada, uninominal majoritaire à un tour.

Ce système forcerait les partis politiques à courtiser les électeurs pour être leur deuxième ou même un troisième choix selon lui. «Ça amènerait moins de division, ce qu’on a vu beaucoup dans cette campagne électorale», a-t-il déclaré.

«Mais on ne peut pas changer notre façon de voter s’il n’y a pas un consensus clair et je ne suis pas en faveur du vote proportionnel. Je préfère de loin le vote préférentiel. Tant qu’on n’a pas un consensus clair, on ne peut pas changer, on ne devrait pas changer notre mode électoral», a-t-il précisé.

Vaccination

Le chef libéral ne s’est pas gêné pour fustiger les conservateurs, qui sont peu nombreux à dévoiler leur statut vaccinal. Le quotidien «Globe and Mail» a dévoilé que seuls 15% des candidats ont accepté de dire qu’ils sont pleinement vaccinés.

«(Le chef conservateur Erin) O’Toole demande à ses candidats de cacher leur statut (vaccinal) aux Canadiens. Pourquoi? C’est parce qu’il n’est pas prêt à défendre les personnes qui ont fait la bonne chose. Il veut protéger les anti-vaccins dans son caucus», a-t-il accusé.

M. Trudeau a soutenu que M. O’Toole «ne se tient pas avec les 80% des Canadiens» qui ont choisi de se faire vacciner, préférant défendre «les choix et les libertés des anti-vaccins».

Grand Toronto

Discours aux bénévoles à Aurora, visite dans un marché public à Newmarket, boulingrin à Richmond Hill: M. Trudeau a fait pas moins de sept arrêts samedi dans le Grand Toronto, où la lutte s’annonce très serrée.

En soirée, le chef libéral participait à un rassemblement en soutien à la ministre sortante des Femmes et de l’Égalité des genres, Maryam Monsef, qui se bat pour garder son siège dans la circonscription de Peterborough—Kawartha.

Contrairement au début de la campagne, les manifestants, eux, ont été peu nombreux. Au fil de la journée, quelques individus ont crié des insultes au chef libéral, mais les partisans libéraux ont été bien plus bruyants.

Dimanche, dans les heures précédant le scrutin, la tournée libérale entreprendra une tournée du Canada.