Trudeau ne précise pas qui couvrira les frais de sécurité pour Harry et Meghan

TORONTO — Le premier ministre Justin Trudeau refuse de dire qui devra couvrir les frais de sécurité pour le prince Harry et sa famille lorsqu’ils seront au Canada.

Lors d’une conférence de presse à Winnipeg, mardi, M. Trudeau a indiqué que des discussions étaient en cours, ajoutant qu’il n’a pas parlé à la reine à ce sujet.

Le prince Harry a retrouvé son épouse Meghan au Canada au moment où il se retire de ses fonctions royales.

Une vidéo de Sky News montre Harry atterrissant à l’aéroport de Victoria, sur l’île de Vancouver, lundi soir. Le prince, Meghan et leur fils de 8 mois, Archie, séjourneraient dans un manoir sur l’île au large de la côte pacifique du Canada. La vidéo montre Harry descendre d’un petit avion de passagers et monter dans un VUS sur le tarmac.

Le palais de Buckingham a déclaré mardi qu’il ne ferait aucun commentaire sur des questions privées.

Le palais a annoncé samedi que le prince et sa femme abandonneraient les fonds publics et tenteraient de devenir financièrement indépendants. Le couple, qui a été nommé duc et duchesse de Sussex, devrait passer la majeure partie de son temps au Canada tout en conservant une maison en Angleterre, près du château de Windsor, dans le but de vivre une vie plus paisible.

Un photographe a repéré lundi une Meghan souriante en randonnée avec Archie et ses deux chiens, accompagnée de gardes du corps.

Le couple a passé les Fêtes sur l’île de Vancouver, mais on ne sait pas à quel endroit au Canada il élira demeure. Meghan a travaillé pendant sept ans à Toronto, où elle a tourné la série télévisée «Suits».