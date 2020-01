Trudeau nomme Marc Gold pour représenter le gouvernement au Sénat

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau fait appel au sénateur Marc Gold, expert en droit constitutionnel et ancien président des Fédérations juives du Canada, pour représenter le gouvernement libéral à la Chambre haute.

Le sénateur du Québec remplace Peter Harder, qui a annoncé qu’il démissionnerait de son poste en novembre, après trois ans en poste pour permettre l’arrivée d’un peu de sang neuf.

M. Harder demeure toutefois sénateur.

M. Gold a été nommé au Sénat par M. Trudeau en novembre 2016 et a siégé en tant que membre du Groupe des sénateurs indépendants.

En tant que représentant de M. Trudeau à la Chambre haute, M. Gold sera chargé de faire avancer le programme législatif du gouvernement libéral au Sénat, où la majorité des 105 sénateurs du Canada ne sont affiliés à aucun des principaux partis.

Le double rôle de M. Harder en tant que sénateur indépendant qui gérait les affaires du gouvernement libéral avait fait l’objet de critiques de la part des sénateurs conservateurs restants.

«Les nombreuses réalisations personnelles et professionnelles du sénateur Gold ainsi que son engagement à promouvoir les droits de la personne et la diversité régionale du Canada nous aideront à trouver des terrains d’entente au Sénat au moment où nous voulons investir dans nos communautés, assurer la protection des citoyens, créer de bons emplois pour la classe moyenne et lutter contre les changements climatiques», a déclaré M. Trudeau dans un communiqué.

«Je suis impatient de travailler avec lui afin de bâtir un meilleur pays pour tous les Canadiens.»