Trudeau participe à deux débats des chefs mais négocie encore avec TVA

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé qu’il va bouder deux débats des chefs au cours de la campagne électorale qui s’annonce. Mais le Parti libéral du Canada (PLC) n’a pas encore refusé l’invitation du réseau TVA.

Le débat organisé par la revue MacLean’s le 12 septembre et qui réunit le chef conservateur Andrew Scheer, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh et la leader du Parti vert Elizabeth May devra se passer de la présence de M. Trudeau.

Idem pour l’institut Munk qui prévoit un débat sur les politiques en matière d’affaires étrangères, exercice qui se tiendra le 1er octobre prochain et auquel les mêmes trois autres chefs ont accepté de se prêter.

«Le premier ministre Trudeau participera aux deux débats organisés par la Commission aux débats des chefs», a tranché Daniel Lauzon, directeur des communications et des politiques du PLC, dans un courriel transmis jeudi après-midi.

Cette commission, apolitique et indépendante, est une création du Parlement.

Avant sa mise sur pied, un consortium des réseaux de télévision organisait les débats des chefs. Le réseau TVA s’en était cependant écarté, préférant diffuser ses propres «face à face».

Au cours de la campagne fédérale de 2015, c’est le premier ministre sortant du moment, Stephen Harper, qui avait refusé de participer à la multitude de débats qui avaient jalonné une campagne de 78 jours. M. Trudeau, alors chef du troisième parti aux Communes, était de tous les débats.

Cette fois, la campagne ne durera que cinq à six semaines.

«La Commission fut mise sur pied après la dernière élection lors de laquelle le parti au pouvoir tentait de tirer avantage du système en place pour limiter la participation et l’engouement des Canadiens envers les débats», offre M. Lauzon comme argument à la limite de la participation de M. Trudeau.

«L’équipe de campagne est aussi en discussion avec TVA, le seul grand réseau canadien à ne pas prendre part aux travaux de la Commission», ajoute-t-il cependant, sans préciser où en sont ces discussions.