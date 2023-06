Trudeau préférerait que la Chine ne puisse pas adhérer au Partenariat transpacifique

OTTAWA — Un document interne suggère que le premier ministre Justin Trudeau préférerait que la Chine ne puisse pas adhérer au bloc commercial du Pacifique, bien que les libéraux aient publiquement insisté sur le fait que l’accord de libre-échange accueillerait tout partenaire qui respecte ses normes.

La Chine tente depuis 2019 d’adhérer à l’«Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste», un bloc commercial qui comprend le Canada et dix autres pays d’Asie et d’Amérique latine.

La ministre du Commerce, Mary Ng, réitérait encore la semaine dernière la position du Canada sur l’adhésion de la Chine, en affirmant qu’Ottawa serait ouvert si Pékin respecte les normes en matière de travail et d’environnement.

Mais un document obtenu par La Presse Canadienne grâce à une demande d’accès à l’information fait dire à M. Trudeau que des normes élevées sont utiles, car elles compliquent l’adhésion de la Chine à cet accord.

Ses commentaires découlent d’un compte rendu interne d’un appel téléphonique entre M. Trudeau et l’ancienne première ministre britannique Liz Truss, l’été dernier, peu de temps après le début de son mandat au 10 Downing.

L’ambassade de Chine à Ottawa a déclaré que Pékin souhaitait joindre l’Accord de Partenariat transpacifique, dans le cadre de sa reprise économique après la pandémie de COVID-19. Pékin soutient que son adhésion à ce bloc commercial serait d’un «énorme» avantage pour le Canada.

L’accord de libre-échange regroupe le Canada et dix autres pays de l’Asie-Pacifique: l’Australie, Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam.