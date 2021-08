Trudeau prêt à être un «partenaire» pour un un tunnel de huit voies dans l’ouest

VANCOUVER — Le chef libéral Justin Trudeau a dit que son gouvernement s’engage à être un «partenaire» pour la réfection d’un tunnel autoroutier dans l’ouest canadien. Ces commentaires risquent de créer des remous à Québec, où on souhaite voir un engagement fédéral en faveur du troisième lien.

En entrevue avec une radio locale de Vancouver, M. Trudeau a été questionné sur le financement du tunnel George Massey, important projet de 4,15 milliards $ dans la région dont les détails viennent d’être dévoilés par le gouvernement de la Colombie-Britannique. On y promet huit voies d’autoroute. Le projet devrait être complété en 2030, après cinq ans de travaux.

«Voici un projet pour laquelle nous devons nous assurer d’être des partenaires», a déclaré le chef libéral sur les ondes de CKNW. «J’ai bien hâte d’être un partenaire avec le gouvernement provincial en allant de l’avant — nous devons juste continuer de travailler ensemble pour voir comment tout cela va fonctionner», a-t-il poursuivi.

Il s’agit d’un changement de discours par rapport à sa conférence de presse, quelques heures auparavant, où il avait déclaré que son gouvernement n’avait «pas pris de décision finale» sur la réfection du tunnel qui enjambe la rivière Fraser, entre Richmond et Delta dans la région du Grand Vancouver.

M. Trudeau était invité à faire une comparaison avec le troisième lien entre Québec et Lévis, projet cher au gouvernement Legault.

«On n’a pas pris de décision finale sur le tunnel George Massey; on n’a pas pris évidemment de décision sur le troisième lien. (…) J’ai toujours dit qu’en tant que gouvernement, on est ouverts à toutes sortes d’investissements en infrastructures, mais on n’a rien à annoncer pour l’instant, ni pour l’un ni pour l’autre», a-t-il dit.

Le gouvernement fédéral, jusqu’ici, s’est montré ouvert à financer des éléments du troisième lien, mais seulement pour des éléments de transport collectif. À l’interne, chez les libéraux fédéraux, on fait valoir que le tunnel Québec-Lévis serait un tout nouveau projet, alors que le tunnel dans l’ouest est une infrastructure déjà existante qui a besoin de travaux, à l’instar du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dans la région de Montréal, illustre-t-on.