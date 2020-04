Trudeau promet armée, Croix-Rouge et bénévoles spécialisés pour le Québec

OTTAWA — Le gouvernement du Québec a envoyé une «demande d’aide officielle» à Ottawa.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait savoir que cette demande est arrivée mercredi soir au bureau de son ministre de la Sécurité publique.

M. Trudeau dit que les deux gouvernements sont à «finaliser» un plan d’assistance. Il n’avait pas encore de détails précis à donner.

«Mais je peux vous dire que nous allons leur donner toute l’aide possible, en regardant la Croix-Rouge canadienne, les Forces armées canadiennes et les bénévoles spécialisés qui se sont inscrits auprès de Santé Canada», a déclaré le premier ministre Trudeau à son point de presse, jeudi avant-midi.

Après avoir lu cette déclaration, le premier ministre a semblé vouloir modérer les attentes.

«On est en train de regarder (la demande de Québec) parce que c’est un peu différent de ce qu’on demande souvent aux Forces armées de faire», a-t-il dit, en réponse à une question de journaliste.

«On va être là pour aider, mais ça va prendre des conversations avec Québec pour figurer exactement comment on peut aider pour répondre à cette demande qui n’est pas habituelle», a-t-il ajouté.

«Nos Forces armées, certainement, ont des médecins mais n’en ont pas tant que ça. (…) Quand vient le temps d’aider avec des inondations, les Forces armées (…) sont formées pour pouvoir aider dans ces situations-là. Ça, c’est une situation nouvelle», a-t-il fait remarquer.

Tout de même, il comprend l’urgence de la situation dans les CHSLD et promet un plan et une aide concrète «le plus rapidement possible», en spécifiant que ce serait «dans les heures et les jours à venir».

Le gouvernement fédéral annonce également qu’il fait des ajustements à son aide aux petites entreprises. Le Compte d’urgence pour les entreprises permet d’obtenir des prêts bancaires garantis de 40 000 $.

«Maintenant, les entreprises ayant dépensé entre 20 000 $ et 1,5 million $ en masse salariale en 2019 pourront présenter une demande pour obtenir un prêt garanti», a dit M. Trudeau.

Ottawa entend également fournir du soutien financier aux petites entreprises avec leur loyer pour les mois d’avril, mai et juin. Pour cette mesure, Ottawa doit d’abord s’entendre avec les provinces.

Nombre de cas

Il y a 28,893 cas confirmés et probables décelés par les tests administrés au Canada. La COVID-19 a provoqué jusqu’à maintenant la mort de 1048 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans disponibles: 14 860 cas au Québec, dont 487 décès; 8,961 cas en Ontario, dont 423 décès; 1996 cas en Alberta, dont 48 décès; 1561 cas en Colombie-Britannique, dont 75 décès; 549 cas en Nouvelle-Écosse, dont trois décès; 304 cas en Saskatchewan, dont quatre décès; 247 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 246 cas au Manitoba, dont cinq décès; 117 cas au Nouveau-Brunswick; 26 cas à l’Île-du-Prince-Édouard; huit cas au Yukon; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

L’Agence de santé publique du Canada a compté plus de 462 000 tests administrés. Le taux de résultats positifs à ces tests est d’environ six pour cent.