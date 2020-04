Trudeau promet l’aide de l’armée; Legault parle de 60 à 100 militaires

OTTAWA — Québec a demandé l’aide de l’armée canadienne pour les CHSLD, mais celle-ci risque de prendre la forme d’une goutte dans un océan de besoins.

Pendant qu’Ottawa refusait de préciser combien de militaires pourraient être envoyés au Québec, le premier ministre François Legault a indiqué qu’il entendait dire que ce serait «peut-être entre 60 et 100».

«Nous, s’il y en a 60, on est prêt à prendre des gens de l’armée qui ont une formation, mais on ne veut pas envoyer dans les CHSLD des gens qui n’ont aucune formation médicale», a déclaré M. Legault, lors de son point de presse à Québec.

Deux heures plus tôt, Justin Trudeau annonçait que son ministre de la Sécurité publique a reçu, mercredi soir, une «demande d’aide officielle» du gouvernement du Québec.

M. Trudeau a alors dit que les deux gouvernements sont à «finaliser» un plan d’assistance. Il n’avait pas encore de détails précis à donner.

«Mais je peux vous dire que nous allons leur donner toute l’aide possible, en regardant la Croix-Rouge canadienne, les Forces armées canadiennes et les bénévoles spécialisés qui se sont inscrits auprès de Santé Canada», a déclaré le premier ministre Trudeau à son point de presse, jeudi avant-midi.

Après avoir lu cette déclaration, M. Trudeau a semblé vouloir modérer les attentes.

«On est en train de regarder (la demande de Québec) parce que c’est un peu différent de ce qu’on demande souvent aux Forces armées de faire», a-t-il dit, en réponse à une question de journaliste.

«On va être là pour aider, mais ça va prendre des conversations avec Québec pour figurer exactement comment on peut aider pour répondre à cette demande qui n’est pas habituelle», a-t-il ajouté.

«Nos Forces armées, certainement, ont des médecins mais n’en ont pas tant que ça. (…) Quand vient le temps d’aider avec des inondations, les Forces armées (…) sont formées pour pouvoir aider dans ces situations-là. Ça, c’est une situation nouvelle», a-t-il fait remarquer.

Deux heures plus tard, M. Legault indiquait qu’on parlait de 60 à 100 militaires disponibles pour les CHSLD.

Le sujet de cette aide à Québec devait être abordé durant l’appel des premiers ministres du pays prévu jeudi soir.

M. Trudeau a promis un plan et une aide concrète «le plus rapidement possible», en spécifiant que ce serait «dans les heures et les jours à venir». Il a assuré comprendre l’urgence de la situation dans les CHSLD du Québec.

Un non merci poli mais ferme

Mercredi, Donald Trump a claironné son envie de rouvrir prochainement la frontière canado-américaine.

Jeudi avant-midi, Justin Trudeau a voulu y entendre une confirmation de l’amitié et de la collaboration entre les deux pays. Mais non, il n’est pas question d’ouvrir la frontière bientôt.

«La réalité, c’est que c’est encore bien des semaines avant qu’on puisse parler de relâcher des restrictions par rapport à nos frontières», a déclaré le premier ministre.

Ottawa a fait savoir à Washington que le Canada veut plutôt prolonger les restrictions imposées aux passages d’un pays à l’autre. Fermée le 21 mars, la frontière devait ouvrir le 21 avril.

«Pour ce qui est de lever les restrictions sur les frontières, notre gouvernement ne fera ça que lorsque (…) ce ne sera pas un risque pour la santé et la sécurité des Canadiens», a assuré la vice-première ministre Chrystia Freeland.

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 aux États-Unis vient de dépasser les 33 000. La situation est loin d’y être sous contrôle.

Aide élargie aux entreprises

Le gouvernement fédéral fait des ajustements à son aide aux petites entreprises. Les prêts sans intérêts de 40 000 $ pourront être demandés par des entreprises plus petites et plus grandes que ce qu’avait d’abord prévu le Compte d’urgence pour les entreprises.

Ottawa entend également fournir du soutien financier aux petites entreprises pour leurs loyers des mois d’avril, mai et juin. Pour cette nouvelle mesure, Ottawa doit d’abord s’entendre avec les provinces.

Nombre de cas

Il y a 29 929 cas confirmés et probables décelés par les tests administrés au Canada. La COVID-19 a provoqué jusqu’à maintenant la mort de 1191 Canadiens.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, près de la moitié des décès au pays sont liés à des centres de soins de longue durée.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans disponibles: 15 857 cas au Québec, dont 630 décès; 8,961 cas en Ontario, dont 423 décès; 1996 cas en Alberta, dont 48 décès; 1561 cas en Colombie-Britannique, dont 75 décès; 579 cas en Nouvelle-Écosse, dont trois décès; 304 cas en Saskatchewan, dont quatre décès; 252 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 250 cas au Manitoba, dont cinq décès; 117 cas au Nouveau-Brunswick; 26 cas à l’Île-du-Prince-Édouard; huit cas au Yukon; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

L’Agence de santé publique du Canada a compté plus de 487 000 tests administrés. Le taux de résultats positifs à ces tests est de six pour cent.