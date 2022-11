Trudeau réitère vouloir que Québec accueille davantage d’immigrants

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau persiste et signe: il souhaite que le Québec reçoive davantage d’immigrants, maintenant ainsi un affrontement frontal avec la vision du gouvernement du Québec.

«Le Québec a depuis longtemps la capacité d’augmenter ses seuils d’immigration. Je sais que chaque fois que je parle à des propriétaires d’entreprises à Montréal ou en région ils soulignent à quel point c’est important de contrer la pénurie de main-d’œuvre», a dit mercredi M. Trudeau en arrivant à la réunion du caucus libéral.

Le premier ministre a renchéri que «l’immigration faite de la bonne façon» est une réponse adéquate à cette situation. «On sera toujours là pour aider M. Legault s’il veut créer plus de croissance économique au Québec», a-t-il ajouté.

Le gouvernement libéral fédéral a dévoilé mardi ses plans pour une augmentation massive du nombre de nouveaux arrivants, dans le but de voir 500 000 immigrants arriver chaque année d’ici 2025, alors qu’Ottawa cherche à pallier une grave pénurie de main-d’œuvre dans tout le pays.

La nouvelle a été bien mal accueillie par le gouvernement de François Legault qui a réitéré que le seuil de 50 000 immigrants est nécessaire «afin de respecter (la) capacité d’accueil, de francisation et d’intégration» du Québec et qui a réclamé plus de pouvoirs en immigration afin de protéger le français.

Mardi, le lieutenant politique du fédéral pour le Québec, Pablo Rodriguez, a refusé de dire s’il considère que hausser de la sorte le seuil pancanadien met de la pression pour que Québec accepte d’accueillir plus d’immigrants s’il ne veut pas voir son poids démographique décliner, affirmant simplement que «c’est une opportunité pour le Québec».