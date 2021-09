Trudeau répond à Legault: «C’est facile de mettre zéro condition sur zéro dollar»

MISSISSAUGA, Ont. — Si François Legault veut donner son appui aux conservateurs parce qu’il veut moins de conditions de la part du gouvernement fédéral, c’est son choix, dit le chef libéral Justin Trudeau.

Réagissant à la sortie fort remarquée du premier ministre du Québec, qui a semblé donner son appui à un gouvernement conservateur minoritaire, M. Trudeau a déclaré que «M. Legault semble faire le calcul que de recevoir moins pour les Québécois avec moins de conditions, c’est mieux que d’en recevoir plus pour les choses dont on a besoin».

Il a pris l’exemple des six milliards $ sur cinq ans, sans conditions, qui seront envoyés à Québec en vertu d’une entente sur les garderies. Les conservateurs, eux, n’enverront pas cette somme. «Ben, c’est facile de mettre zéro condition sur zéro dollar!» a lancé M. Trudeau.

Le chef libéral est également d’avis que M. Legault «peut bien partager sa vision du fédéralisme», mais que les valeurs des Québécois sont plus alignées avec celles du Parti libéral selon lui.

Il a notamment parlé de l’interdiction des armes d’assaut, du besoin de créer des places en garderie et de la lutte aux changements climatiques.

«Les premiers ministres des provinces ont une job à faire. Mais le gouvernement fédéral et le premier ministre du Canada ont une job à faire aussi. Et on ne pas toujours être parfaitement alignés, mais on se rejoint sur une chose: il faut se battre tous les jours pour livrer pour les Québécois, pour les Canadiens. Et c’est ce que j’ai fait», a-t-il dit.