Trudeau reste vague sur comment il changera la loi sur l’aide médicale à mourir

MONTRÉAL — Puisque le chef libéral Justin Trudeau a profité du premier débat des chefs pour annoncer qu’il modifierait la législation fédérale sur l’aide médicale à mourir, il a été appelé à préciser ses intentions lors de la période de questions des journalistes qui a suivi. Peine perdue, il est resté vague sur ce qu’il allait faire.

Le chef ne l’avait pas encore confirmé, mais ce fut fait lors du débat Face-à-Face, présenté par le réseau TVA: il n’ira pas en appel du jugement rendu plus tôt ce mois-ci par la Cour supérieure du Québec.

Ce jugement a élargi l’aide médicale à mourir en invalidant le critère du Code criminel qui exige que la «mort naturelle soit raisonnablement prévisible» pour qu’une personne puisse l’obtenir.

Pressé de questions à ce sujet en point de presse, à Montréal, il n’a pas voulu aller plus loin.

On va réfléchir aux prochaines étapes, a-t-il dit. Il faut avoir cet équilibre entre la protection des plus vulnérables et le respect des choix de tout le monde. «Avoir cet équilibre sera important dans le projet de loi qu’on va déposer», a-t-il déclaré.

Et puisqu’il avait répondu lors du débat «pas tout de suite» lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’intention de décriminaliser d’autres drogues que le cannabis, il s’est fait questionner par une journaliste à ce sujet: quand cela sera-t-il chose faite?

«Pas du tout dans ce mandat. Ça fait pas partie de notre plateforme. Ça ne fait pas partie de notre plan», a rétorqué M. Trudeau.

«On ne va pas décriminaliser les drogues.»

Finalement, ayant été attaqué par le chef conservateur Andrew Scheer sur le fait qu’il se déplaçait avec deux avions lors de la campagne électorale — un pour lui et son personnel et l’autre pour la cargaison — il a répondu que c’était bel et bien le cas, mais que son parti avait acheté des crédits carbone pour le compenser. Contrairement aux conservateurs, a-t-il rétorqué.

«Parce qu’eux, ils pensent que la pollution ça devrait être gratuit.»