Trudeau salue l’ajout de places en garderies à l’Île-du-Prince-Édouard

CORNWALL, Î.-P.-É. — Les salaires de certains éducateurs de la petite enfance de l’Île-du-Prince-Édouard augmenteront cet automne et des places en garderie seront ajoutées, ont annoncé lundi le premier ministre Justin Trudeau et son homologue provincial Dennis King.

M. Trudeau est à l’Île-du-Prince-Édouard cette semaine pour une retraite de son cabinet qui se concentrera principalement sur les questions économiques, notamment le logement et la hausse du coût de la vie.

Le premier ministre Trudeau a déclaré que les investissements des gouvernements provincial et fédéral dans l’apprentissage préscolaire faisaient partie de la solution aux problèmes sociaux du Canada.

Offrir aux parents un accès à des services de garde d’enfant plus abordables contribuera à atténuer la pénurie de main-d’œuvre, à créer des emplois et à rendre la vie moins chère pour les familles aux prises avec les effets d’une inflation élevée, estime M. Trudeau.

«Il s’agit d’une annonce économique, pas d’une annonce sociale, bien que lorsque vous faites une bonne politique, ce sont toutes ces choses ensemble», a-t-il dit.

Il a également souligné que M. King est un premier ministre progressiste-conservateur qui partage ce point de vue, et qu’il a «poussé et défié les autres premiers ministres» à considérer également les investissements dans la garde d’enfants comme un outil pour aider à lutter contre la flambée du coût de la vie.

L’Île-du-Prince-Édouard était la troisième province à adhérer au programme national de garde d’enfants du gouvernement fédéral en 2021. Ottawa a débloqué 120 millions de dollars en financement fédéral pour la province afin qu’elle réduise graduellement les frais de garde d’enfants pour les parents jusqu’à atteindre 10 $ par jour.

M. King a déclaré lundi que l’accord engageait initialement la province à respecter ce seuil de frais d’ici la fin de 2024, mais il a annoncé que son gouvernement avait accéléré ces efforts et était maintenant sur la bonne voie pour réduire les frais de garde à 10 $ par jour d’ici la fin de cette année.

Dans le cadre de cette entente fédérale-provinciale, la province va maintenant dépenser 4,6 millions de dollars supplémentaires pour ajouter 300 nouvelles places en garderie dans toute la province au cours des 18 prochains mois, ont annoncé lundi MM. Trudeau et King.

La province augmentera également les salaires des éducateurs qui travaillent dans des centres de la petite enfance désignés et leur offrira un nouveau régime de retraite à cotisations déterminées — le premier du genre pour les travailleurs des garderies de l’Île-du-Prince-Édouard.

La province dépensera également 1,18 million de dollars par année pour fournir les cotisations de retraite de contrepartie et pour soutenir l’administration du programme par l’Association pour le développement de la petite enfance de l’Île-du-Prince-Édouard.

Améliorer l’accessibilité des services de garde et la vie des travailleurs des garderies est important non seulement pour les parents, mais aussi pour la province dans ses efforts pour attirer les soins de santé et d’autres travailleurs importants sur l’île, a déclaré M. King.

«Cela assurera la stabilité de notre main-d’œuvre, cela permettra à nos parents, en particulier les mères, de réintégrer le marché du travail… et cela offrira un meilleur départ à notre prochaine génération en ayant des éducateurs de la petite enfance formés et certifiés dans nos centres pour leur fournir des compétences de base», a-t-il fait valoir.

Le premier ministre progressiste-conservateur a également félicité M. Trudeau d’être «visionnaire» et «obstinément dévoué» à faire progresser le programme de garderies abordables d’Ottawa.

«Cela montre que lorsqu’on travaille ensemble pour le bien-être des gens, qu’on met de côté la politique partisane et qu’on se concentre sur la réalisation des choses, nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble.»