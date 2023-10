Trudeau se rend dans les Territoires du Nord-Ouest ravagés par les incendies

HAY RIVER, T.N.-O. — Le premier ministre Justin Trudeau doit se rendre mercredi dans les Territoires du Nord-Ouest, où la saison des feux de forêt a atteint des records.

M. Trudeau prévoit de rencontrer les dirigeants locaux à Hay River et visiter les sites touchés par les récents incendies.

En août, un incendie de forêt a ravagé le hameau d’Enterprise, à environ 40 kilomètres au sud de Hay River, détruisant la quasi-totalité des maisons et des structures de la communauté.

Des arbres brûlés, des maisons roussies et des véhicules fondus subsistent dans cette communauté d’une centaine de personnes située le long d’une autoroute au nord de la frontière avec l’Alberta.

Une vingtaine de personnes sont revenues, mais beaucoup sont restées ailleurs dans le territoire et dans d’autres parties du Canada après la destruction de leur maison.

Près de 70 % de la population du territoire a été déplacée pendant la saison des incendies, avec notamment un ordre d’évacuation de trois semaines qui a forcé environ 20 000 personnes à fuir Yellowknife.

Les incendies de forêt ont brûlé une superficie record dans le territoire depuis leur déclenchement au printemps. Quatre-vingt-quinze d’entre eux brûlaient encore mardi.

Les résidents de Hay River et de la Première nation voisine de Kátł’odeeche ont été contraints de partir à cause des incendies de mai et d’août. Des maisons et le bureau de la bande ont été endommagés à Kátł’odeeche.

L’incendie qui a suivi, alimenté par des vents violents, a traversé Enterprise, détruisant 80 % des structures de la communauté, selon les autorités.

Une poignée de résidents du hameau sont revenus au compte-gouttes pour voir les restes de leurs maisons calcinées. Quelques familles dont les maisons ont été détruites sont hébergées dans des véhicules de loisir garés devant la station-service de la communauté, en attendant de savoir si elles recevront une maison temporaire ou si elles pourront commencer à déblayer les débris de leur terrain.

Tous racontent comment ils ont fui le mur de fumée qui s’est rapidement approché de leur communauté et la dévastation qu’ils ont ressentie lorsqu’ils ont pu revenir, découvrant les restes calcinés des vies qu’ils avaient construites.

Amy Mercredi, grand-mère de 80 ans, est récemment retournée dans sa communauté et a déclaré avoir pleuré en constatant que la maison dans laquelle elle avait vécu pendant des décennies avait disparu. Elle se souvient d’avoir dû fuir avec ses deux jeunes petits-fils et d’avoir appris, une fois arrivés dans le nord de l’Alberta, que leur maison avait brûlé.

Selon Mme Mercredi, l’un des petits-fils a demandé à voir ses Lego, son bien le plus précieux, qui avait été laissé derrière lui. La grand-mère s’est retenue de pleurer en continuant à conduire.

Mme Mercredi a expliqué qu’elle était revenue pour s’assurer que ses petits-fils puissent poursuivre leurs études à Hay River, une ville voisine, mais qu’ils n’avaient pas d’endroit permanent où s’installer.

De nombreuses personnes qui visitent leurs maisons incendiées disent que les chambres d’hôtel ne sont pas une solution à long terme. L’hôtel local a également été détruit par l’incendie, si bien que la plupart des gens demeurent à Hay River, où les logements sont rares.

Blair Porter, agent administratif principal d’Enterprise, a déclaré qu’ils veulent s’assurer que les gens peuvent retourner à Enterprise. Ils essaient de trouver des solutions pour ceux qui ont perdu leur maison.

«L’une des choses que nous ne voulons pas, c’est que les gens en aient assez… qu’ils lèvent les bras au ciel et qu’ils disent qu’ils ne reviendront pas», a déclaré M. Porter.

Mais, selon lui, la coopération des autres niveaux de gouvernement sera nécessaire pour mener à bien ce projet.