Trudeau sera à la manifestation montréalaise sur les changements climatiques

SUDBURY, Ont. — Au risque de se faire chahuter pour son choix d’achat d’un oléoduc, le chef libéral Justin Trudeau sera de la manifestation sur les changements climatiques, vendredi à Montréal.

Des milliers de personnes sont attendues à cette marche pour réclamer que les gouvernements posent des actions concrètes face à l’urgence climatique. La grogne des militants environnementalistes est de plus en plus bruyante. Celle qui est devenue la passionaria de cette cause, la jeune Greta Thunberg, participera à la manifestation dans les rues de Montréal.

À Sudbury jeudi matin, M. Trudeau a rappelé que son gouvernement a mis un prix sur le carbone, mesure que son rival conservateur promet de faire disparaître. Il a également vanté son engagement à bannir les plastiques à usage unique.

Et il a prêté certaines intentions aux manifestants.

«Ça fait plusieurs semaines maintenant que des jeunes et des gens (…) marchent dans les rues pour souligner le besoin de prendre des actions réelles et concrètes pour contrer les changements climatiques et protéger notre environnement et créer de la croissance économique pour l’avenir», a-t-il supposé.

Le discours de Greta Thunberg dénonce plutôt l’obsession de la croissance économique qui, selon elle, met en péril l’avenir de l’humanité.

M. Trudeau a, une fois de plus, exposé que le choix du 21 octobre se limite à deux partis, le sien ou celui des «conservateurs qui refusent d’agir pour contrer les changements climatiques et mettent donc pas seulement notre environnement en péril, mais notre avenir économique aussi».

La campagne libérale a organisé le premier événement de la journée jeudi au bord d’un lac, offrant des images de M. Trudeau ramant dans un canot avant d’accoster sur la terre ferme pour faire sa promesse du jour et répondre aux questions des journalistes.

Il a promis d’assurer la conservation et la protection de 25 pour cent des terres et de 25 pour cent des océans du pays d’ici 2025, se donnant l’objectif d’atteindre les 30 pour cent en 2030.

Les libéraux, s’ils sont réélus, promettent également d’élargir un programme d’initiation au camping, permettant à tout enfant canadien d’apprendre à camper avant la fin de sa deuxième année d’école secondaire.