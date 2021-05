Trudeau songe à d’autres actions après l’arrestation d’un journaliste en Biélorussie

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a condamné la récente arrestation d’un journaliste dissident par le gouvernement biélorusse. Il a affirmé que le Canada songe à prendre des mesures allant au-delà des sanctions actuelles contre le pays.

M. Trudeau a déclaré que l’arrestation dimanche du journaliste biélorusse Roman Protasevich, après qu’un avion de combat a forcé l’atterrissage de son avion alors qu’il traversait l’espace aérien du pays, équivaut à «une attaque claire contre la démocratie et la liberté de la presse».

«Le comportement du régime biélorusse est scandaleux, illégal et totalement inacceptable», a déclaré M. Trudeau lors d’une conférence de presse mardi.

Ottawa «examinera d’autres options», a-t-il ajouté.

Le Canada a annoncé des sanctions contre 55 responsables biélorusses l’année dernière après une élection qui, selon Ottawa, était «entachée d’irrégularités généralisées» au coeur d’une «campagne systémique de répression» et de violations des droits de la personne sous le président Alexander Lukashenko.

Depuis dimanche, les compagnies aériennes ont réorienté leurs vols pour éviter l’espace aérien du pays et les dirigeants de l’Union européenne (UE) ont ordonné aux responsables de rédiger des sanctions non spécifiées contre Minsk, en plus d’une interdiction potentielle des compagnies aériennes biélorusses dans le ciel de l’UE.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié l’événement de «détournement d’État» et l’Irlande et la France l’ont qualifié de piraterie, sur fond d’indignation internationale croissante.

Fermeture de l’ambassade

Mardi, l’ambassade de Biélorussie au Canada a affirmé que sa section consulaire gèlerait le traitement des documents, comme les demandes de visa, à partir du 10 juillet.

Par ailleurs, l’ambassade a déclaré qu’elle fermait ses portes, annonçant dans un message sur son site internet qu’elle suspendrait ses activités à partir du 1er septembre. Les demandes auprès de l’ambassade pour commenter la situation sont restées sans réponse mardi après-midi.

«Veuillez noter que le gouvernement de la République de Biélorussie a pris [la] décision de fermer l’ambassade» au Canada, indique le communiqué. Les fonctions consulaires seraient alors exercées par le consulat de New York.