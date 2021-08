Trudeau veut taxer davantage les banques et les compagnies d’assurance

SURREY, C.-B. — Les libéraux ont trouvé une source de revenus pour financer leurs promesses: taxer les plus riches.

S’ils sont réélus, ils prévoient augmenter le taux d’impôt des sociétés payé par les banques et compagnies d’assurance les mieux nanties au pays, mais seulement sur les bénéfices de plus d’un milliard de dollars. Le taux est actuellement de 15 % et passerait donc à 18 %.

Qui plus est, ils établiraient un «dividende de la relance» payé par ces mêmes grandes banques et compagnies d’assurance sur quatre ans. On indique, dans un document d’information fourni par le parti, que «sa répartition entre les institutions concernées sera mise au point en consultation au cours des mois à venir avec le surintendant des institutions financières».

Les libéraux estiment que ces deux mesures rapporteront au moins 2,5 milliards $ par année pendant quatre ans, à partir de l’année 2022-2023.

Dans un communiqué, le chef libéral Justin Trudeau a soutenu que la dernière année et demie a été «extrêmement difficile» pour les Canadiens et qu’il faut «rebâtir le pays en mieux». C’est pourquoi, dit-il, un gouvernement libéral réélu demandera aux institutions financières, «qui se sont remises plus rapidement et plus vigoureusement que de nombreux autres secteurs, de payer un peu plus».