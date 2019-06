Trump a amassé près de 25 M$ en moins de 24 h pour sa campagne de réélection

WASHINGTON — Le président Donald Trump a collecté 24,8 millions $ US moins de 24 heures après le lancement officiel de sa campagne de réélection, dépassant de loin ce que les principaux candidats démocrates ont amassé durant la même période.

Cette somme astronomique a été annoncée mercredi matin par la présidente du Parti républicain, Ronna McDaniel. Elle a écrit sur Twitter que c’était la preuve que «l’enthousiasme pour ce président à travers le pays est sans égal et ne ressemble à rien de ce que nous ayons déjà vu».

Cette mobilisation des partisans de M. Trump montre que l’opération de collecte de fonds de sa campagne est déjà bien engagée, à un moment où les donateurs démocrates sont éparpillés parmi plus de 20 candidats.

Plusieurs candidats à l’investiture démocrate se sont vantés de la somme amassée dans les 24 heures ayant suivi le lancement de leur campagne. L’ancien vice-président Joe Biden a annoncé avoir collecté 6,3 millions $ US en 24 heures, comparativement à 6,1 millions pour l’ancien représentant du Texas Beto O’Rourke et 5,9 millions pour le sénateur du Vermont Bernie Sanders.

M. Trump a donc largement dépassé les trois candidats les plus susceptibles de remporter la course démocrate. Son équipe n’a toutefois pas révélé de qui provient cet argent; on ne sait pas quelle proportion vient des grands donateurs fortunés et des partisans de la base qui ont versé quelques dollars en ligne.