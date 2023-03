Trump affirme qu’une inculpation ne mettrait pas fin à sa campagne présidentielle

OXON HILL, Md. — L’ancien président Donald Trump a déclaré samedi qu’il poursuivrait sa troisième campagne présidentielle même s’il était inculpé.

«Absolument, je ne penserais même pas à partir», a mentionné M. Trump aux journalistes avant un discours à la Conférence d’action politique des conservateurs (CPAC).

Donald Trump fait l’objet d’une enquête de la part des procureurs sur ses efforts pour annuler les résultats des élections de 2020 ainsi que sur sa gestion de documents classifiés, entre autres problèmes.

Donald Trump a prononcé le discours phare de la conférence samedi soir, disant à une foule enthousiaste de partisans qu’il était engagé dans sa «bataille finale» alors qu’il tentait de retourner à la Maison-Blanche.

«Nous allons terminer ce que nous avons commencé, a-t-il déclaré. Nous allons terminer la mission. Nous allons mener cette bataille jusqu’à la victoire ultime.»

Alors que la CPAC était autrefois une étape incontournable pour les candidats aux élections présidentielles républicaines, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui est considéré comme l’un des principaux adversaires potentiels de M. Trump, et d’autres principaux prétendants probables ont sauté le rassemblement de cette année au milieu du scandale et alors que le groupe est de plus en plus devenu aligné avec Donald Trump.

La popularité durable de l’ancien président auprès de cette partie de l’électorat s’est manifestée tout au long de la conférence cette semaine. Certains participants portaient des tenues sur le thème de M. Trump, avec des chapeaux «MAGA» et des vestes à paillettes. Les candidats potentiels et déclarés qui n’ont pas fait mention de Donald Trump n’ont reçu que des applaudissements timides.

Et le sondage annuel de la CPAC, une enquête non scientifique auprès des participants, a révélé que Donald Trump était le premier choix pour être le candidat du parti, avec 62% de soutien, suivi par M. DeSantis à 20% et l’homme d’affaires Perry Johnson, qui a annoncé sa longue offre lors de la conférence, avec 5%.

Presque tous – 95% des répondants – ont déclaré qu’ils approuvaient la performance de Donald Trump en tant que président.

«C’est un public qui soutient le président Trump», a mentionné la représentante Elise Stefanik, la républicaine n ° 3 des représentants de la Chambre, qui a approuvé M. Trump quelques jours avant le lancement officiel de sa campagne de 2024.

Seule membre de la direction de la Chambre à assister à la conférence, Mme Stefanik a déclaré à l’Associated Press que M. Trump continuait d’être le chef du parti.

«Le président Trump est dans une position très forte et je pense qu’il sera le candidat républicain», a-t-elle affirmé.

Alors que ses adversaires potentiels pour la Maison-Blanche se présentaient aux donateurs conservateurs près de son domicile en Floride, dans son discours, Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises «l’establishment» républicain, qui est impatient de tourner la page sur l’ancien président.

«Nous avions un parti républicain dirigé par des monstres, des néo-conservateurs, des mondialistes, des fanatiques de l’ouverture des frontières et des imbéciles. Mais nous ne retournerons jamais au parti de Paul Ryan, Karl Rove et Jeb Bush», a-t-il déclaré.

Il a également lancé une flèche à M. DeSantis, appelant ceux qui ont proposé de relever l’âge pour le programme fédéral de prestations Sécurité Sociale ou de privatiser Medicare – des positions que M. DeSantis a exprimées dans le passé, mais qu’il a depuis abandonnées. «Nous n’allons pas jouer avec la Sécurité Sociale en tant que républicains», a récemment déclaré M. DeSantis.

Donald Trump a déclaré à la foule : «Si c’est leur pensée initiale, c’est ce à quoi ils reviennent toujours.»

Alors que de nombreux républicains de haut niveau ont évité la conférence, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley ont tous deux pris la parole vendredi et ont lancé des pointes à Donald Trump. Mme Haley a déclaré sa candidature, mais M. Pompeo ne l’a pas encore officialisée. Leur refus de l’appeler par son nom a souligné les risques encourus par les adversaires cherchant à offrir une alternative dans un parti dans lequel M. Trump reste la force dominante.

«Il n’y a personne dans ce domaine que je veux comme président autre que Donald J. Trump», a déclaré Waverly Woods, une militante républicaine et spécialiste du marketing de la Virginie, qui a mentionné qu’elle aimait M. DeSantis, mais que M. Trump avait la première place dans le cœur de beaucoup de participants à la conférence.

Mais tout le monde à la CPAC n’était pas d’accord.

E. Payne Kilbourn, capitaine de sous-marin de la marine à la retraite, originaire de Neavitt, dans le Maryland, a déclaré qu’il était «très, très» heureux de la présidence de Donald Trump, mais qu’il est maintenant temps pour le parti de passer à autre chose.

«Je pense que Donald Trump est tout simplement trop toxique pour la majeure partie du pays», a indiqué M. Kilbourn, 69 ans, un indépendant qui vote pour les républicains aux élections générales et souhaite que M. Trump «se retire et soit juste le gars dans les coulisses».

Stratégiquement, il considère M. DeSantis comme mieux placé pour éventuellement remporter la Maison-Blanche. Il estime qu’il a plus de chance d’être élu.