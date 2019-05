Trump annoncera officiellement sa candidature le 18 juin en Floride

WASHINGTON — Donald Trump sera candidat à sa réélection.

Le président américain a annoncé qu’il annoncera le 18 juin, à Orlando, en Floride, qu’il sera de nouveau candidat à l’élection présidentielle de 2020.

Sa femme Melania ainsi que le couple vice-présidentiel Mike et Karen Pence, participeront à ce rassemblement.

M. Trump se lancera officiellement dans la course une semaine avant la tenue du premier débat entre les nombreux candidats démocrates qui s’affronteront au cours des primaires. Sa décision est un secret de Polichinelle, lui qui avait annoncé ses intentions d’être candidat de nouveau quelques heures à peine après la cérémonie d’assermentation, le 20 janvier 2017. Il a tenu un premier rassemblement partisan en Floride, à peine quatre semaines plus tard. Il a déjà collecté plus de 130 millions $ en vue de sa prochaine campagne.