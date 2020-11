Trump aura de la difficulté à impliquer la Cour suprême dans l’élection

WASHINGTON — Face à de potentielles défaites serrées dans des États clés, le président Donald Trump pourrait avoir du mal à persuader la Cour suprême de répondre à son appel pour intervenir et empêcher Joe Biden de devenir président.

Le président Trump pourrait avoir besoin de l’aide du plus haut tribunal du pays dans deux États ou plus, un scénario improbable qui est très différent de ce qui s’est passé en 2000, la seule fois où la cour a réglé une élection présidentielle. Il y a vingt ans, tout le combat portait sur les votes électoraux de la Floride et impliquait un recomptage — et non une demande pour cesser le dépouillement initial des votes.

La campagne de M. Trump et les républicains préparent déjà des contestations judiciaires dans plusieurs États, bien que la plupart soient des poursuites à petite échelle qui ne semblent pas affecter de nombreux votes.

Les avocats du président ont demandé d’intervenir dans l’appel républicain en instance devant la Cour suprême concernant la prolongation de trois jours pour la réception et le dépouillement des bulletins de vote par correspondance accordée par le plus haut tribunal de la Pennsylvanie. Les démocrates de l’État ont dit aux juges, jeudi, qu’ils devraient différer l’acceptation de la demande, car ils «pourraient bien ne pas avoir besoin d’entendre et de se prononcer» sur la question si la Pennsylvanie n’était pas essentielle au résultat ou si les bulletins de vote tardifs ne faisaient pas de différence.

Les républicains de la Pennsylvanie ont demandé aux juges, vendredi, d’ordonner aux responsables locaux des élections en Pennsylvanie de séparer tous les bulletins de vote arrivés après le jour du scrutin, bien que le plus haut responsable des élections de l’État ait déjà donné cette directive.

Jeudi, les juges de la Géorgie et du Michigan ont rapidement rejeté les poursuites électorales, coupant l’herbe sous le pied de la campagne Trump qui cherchait à attaquer l’intégrité du processus électoral dans les États où le président pourrait perdre.

Les décisions sont intervenues alors que Joe Biden se rapprochait de plus en plus des 270 votes du collège électoral nécessaires pour remporter la Maison-Blanche.

D’autres poursuites à venir

Donald Trump et sa campagne ont promis encore plus de poursuites judiciaires, martelant des allégations non fondées de fraude électorale.

Depuis la Maison-Blanche, jeudi, M. Trump s’est lancé dans une litanie d’affirmations, sans fournir de preuve, selon lesquelles les démocrates tenteraient de lui voler l’élection.

«Mais nous pensons qu’il y aura beaucoup de litiges parce que nous ne pouvons pas faire voler une élection comme celle-ci», a déclaré le président Trump, suggérant que la Cour suprême pourrait éventuellement décider du résultat.

De son côté, Joe Biden, a dit qu’il s’attendait à remporter les élections, mais il a fait appel à la patience des électeurs. «Chaque bulletin doit être compté», a-t-il insisté.

Plus tôt jeudi, un avocat de la campagne Biden a décrit les poursuites comme étant sans fondement, affirmant qu’il s’agissait davantage d’une stratégie politique que juridique.

«Je tiens à souligner que sur le fond, ces poursuites ne sont pas fondées. Ce n’est pas le but. (…) C’est pour leur donner l’occasion de répandre des faussetés sur ce qui se passe dans le processus électoral », a déclaré l’avocat Bob Bauer.

Donald Trump a l’habitude de poursuivre et d’être poursuivi. Une analyse du «USA Today» a révélé que lui et ses entreprises avaient été impliqués dans au moins 3500 actions en justice devant les tribunaux au cours des trois décennies précédant son accession à la présidence.

Deux refus, mais un gain

Dans une affaire rejetée jeudi, une juge du Michigan a remarqué que le décompte des bulletins de vote de l’État était terminé et a refusé la demande de la campagne Trump pour examiner de plus près les responsables des élections locales pendant qu’ils traitaient les votes par correspondance.

En Géorgie, un juge de l’État a rejeté une affaire qui portait sur des préoccupations concernant 53 bulletins de vote par correspondance dans le comté de Chatham, qui selon des responsables électoraux du comté de Savannah avaient été reçus à temps. Les responsables de la campagne ont déclaré plus tôt qu’ils envisageaient des contestations similaires dans une douzaine d’autres comtés de l’État.

En Pennsylvanie, pendant ce temps, la campagne Trump a remporté une décision d’appel visant à rapprocher les observateurs du parti et de la campagne des travailleurs électoraux qui traitent les bulletins de vote par correspondance à Philadelphie.

Mais l’ordonnance n’a pas affecté le dépouillement des bulletins de vote qui se déroule en Pennsylvanie et ailleurs. Les responsables électoraux font face à une avalanche de bulletins de vote par correspondance en raison de la pandémie de COVID-19.

Les responsables de la campagne de Trump se sont joints au président pour accuser les démocrates d’essayer de voler les élections, mais eux non plus n’ont pas fourni de preuve.

Lors d’un appel avec les journalistes jeudi matin, le directeur de campagne Trump, Bill Stepien, a déclaré que «chaque soir, le président se couche avec une avance» et chaque soir, de nouveaux votes «sont mystérieusement trouvés dans un sac». Il est assez courant lors des élections présidentielles que le décompte des voix se poursuive après le jour du scrutin.

D’autres États visés

La campagne de Donald Trump a également annoncé qu’elle demanderait un recomptage dans le Wisconsin. M. Stepien a précédemment cité «des irrégularités dans plusieurs comtés du Wisconsin», sans fournir de détails.

La campagne Trump a déposé une nouvelle action en justice fédérale, jeudi, au Nevada, alléguant que des votes inadmissibles avaient été exprimés dans la région de Las Vegas, le plus grand bastion démocrate d’un État par ailleurs à prédominance républicaine.

L’Associated Press a projeté mercredi que Joe Biden serait le vainqueur au Wisconsin et au Michigan. L’AP ne s’est pas prononcée sur la Géorgie, le Nevada, et la Pennsylvanie, où M. Biden détenait une courte avance vendredi.