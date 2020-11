Trump crie à la fraude, et annonce qu’il fera campagne en Géorgie

WASHINGTON — Le président Donald Trump a réitéré, jeudi, des allégations sans fondement selon lesquelles une «fraude massive» et des responsables corrompus dans les États clés auraient mené à sa défaite électorale, et a annoncé qu’il se rendrait en Géorgie pour rallier des partisans en vue de deux élections importantes au Sénat.

«Il reste encore beaucoup à faire», a déclaré M. Trump le soir de l’Action de grâce, malgré le fait que le président désigné Joe Biden ait remporté les élections.

«Cette élection était une fraude. C’était une élection truquée.»

M. Trump s’est adressé aux journalistes à la Maison-Blanche après s’être entretenu avec des militaires américains postés à l’étranger.

Après sa conversation, le président a pris les questions des journalistes pour la première fois depuis le jour de l’élection et a dénoncé avec colère les responsables de la Géorgie et de la Pennsylvanie, deux États clés qui ont contribué à la victoire de M. Biden. Il a parlé d’eux comme des «ennemis de l’État» et a affirmé qu’ils étaient coupables de fraude électorale.

Les responsables de l’État et les observateurs internationaux ont répété qu’il n’existait aucune preuve de fraude généralisée et la campagne Trump a été déboutée à plusieurs reprises devant les tribunaux.

M. Trump a aussi annoncé qu’il organiserait un rassemblement avec des milliers de partisans en Géorgie pour soutenir deux candidats républicains — le sénateur David Perdue et la sénatrice Kelly Loeffler. Le second tour des élections le 5 janvier déterminera quel parti contrôle le Sénat.

Le président Trump a initialement déclaré que le rassemblement aurait lieu samedi. La Maison-Blanche a précisé plus tard qu’il parlait du 5 décembre.