Trump déforme les faits sur le rôle du masque dans la prévention de la COVID-19

WASHINGTON — Le président Donald Trump a déformé à deux reprises, jeudi, les conclusions d’une étude fédérale sur les mesures de prévention de la COVID-19, en minimisant notamment l’importance de porter un masque.

M. Trump a également prétendu à tort que son rival démocrate Joe Biden et la colistière de celui-ci, Kamala Harris, n’avaient jamais exprimé leurs vœux de rétablissement lorsqu’il a contracté le virus. Ils l’ont fait.

Voici une analyse critique de ces remarques avant que MM. Trump et Biden ne participent à des événements publics distincts en soirée, pendant lesquels ils répondront à des questions posées par des électeurs.

___

Donald Trump, concernant ses rassemblements de campagne, dans un entretien avec Fox Business:

«Ce que je fais à l’extérieur, c’est gros. Et si vous regardez ces gens-là, ils portent vraiment des masques. Je vais vous dire, j’ai regardé hier soir dans l’Iowa — il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui portaient des masques. Mais ensuite, vous voyez que les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) publient une déclaration selon laquelle 85 % des personnes portant des masques l’attrapent.»

Donald Trump, regardant la foule de partisans lors d’un rassemblement à Greenville, en Caroline du Nord:

«Regardez tous les masques. Vous savez, ils ne cessent de dire: « Personne ne porte de masque, portez le masque. » Et malgré tout ils viennent avec aujourd’hui. Avez-vous vu les CDC? Que 85% des personnes portant un masque l’attrapent, d’accord?»

Les faits:

L’étude des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies à laquelle M. Trump réfère ne dit pas que 85 % des personnes portant le masque attrapent la COVID-19. Si tel était le cas, la majorité des Américains seraient infectés.

L’étude dit quelque chose de tout à fait différent: que 85 % du petit groupe de patients infectés qui ont été interrogés — un groupe d’environ 150 personnes — ont déclaré qu’ils avaient porté un masque souvent ou toujours dans la période où ils auraient été infectés.

L’exposition des membres du groupe à des personnes potentiellement infectées variait. La plupart ont déclaré s’être rendus faire des achats ou s’être trouvés à la maison avec plusieurs personnes. Mais ils étaient deux fois plus susceptibles d’avoir mangé dans un restaurant — où les masques sont mis de côté pendant le repas — que les personnes non infectées d’un groupe témoin.

La plupart des études ont montré que le port du masque réduit la transmission du virus en bloquant les gouttelettes respiratoires. Plusieurs études ont également montré que les masques pouvaient offrir une certaine protection aux personnes qui les portent.

Les résultats ont été publiés dans un rapport hebdomadaire des CDC sur la morbidité et la mortalité, rendu public le mois dernier.

___

Donald Trump, réagissant à la nouvelle selon laquelle des personnes associées à la campagne de Joe Biden qui se trouvaient récemment à bord d’un avion avec Kamala Harris ont été déclarées positives à la COVID-19:

«Nous leur adressons nos meilleurs vœux, ce qui est plus que ce qu’ils ont fait pour moi, mais c’est correct.»

Les faits:

C’est faux.

Quelques heures après que M. Trump eut annoncé dans la nuit du 2 octobre qu’il avait contracté la COVID-19, M. Biden et Mme Harris ont tous deux envoyé leurs vœux de prompt rétablissement sur Twitter.

«Jill et moi envoyons nos pensées au président Trump et à la première dame Melania Trump pour un rétablissement rapide», a écrit M. Biden. «Nous continuerons de prier pour la santé et la sécurité du président et de sa famille.»

Mme Harris a gazouillé un message similaire souhaitant «au président Trump et à la première dame un rétablissement complet et rapide. Nous les gardons, eux et toute la famille Trump, dans nos pensées.»

L’équipe de M. Biden avait également annoncé à cette occasion qu’elle cesserait de diffuser des publicités négatives visant M. Trump, et le candidat démocrate avait écrit sur Twitter que ça ne pouvait pas être «un moment partisan». Le camp Biden a repris ses publicités lorsque M. Trump est sorti de l’hôpital.

Au moins trois personnes liées à l’équipe de campagne démocrate ont été déclarées positives au coronavirus, et Mme Harris a suspendu tous ses événements en personne jusqu’à lundi.