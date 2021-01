Trump demande à Raffensperger de lui «trouver» 11 780 votes pour devancer Biden

ATLANTA — Le président défait Donald Trump a de nouveau harcelé le secrétaire d’État de la Géorgie pour qu’il annule la victoire de Joe Biden dans cet État, allant même à lui suggérer de «trouver» suffisamment de votes pour lui donner la victoire à Trump.

Cette conversation téléphonique est la dernière tentative de M. Trump pour exercer des pressions sur un responsable de l’État pour qu’il renverse les résultats électoraux. Elle survient à moins de trois semaines de la date officielle la cérémonie d’assermentation du président élu Joe Biden.

La démarche de M. Trump visait aussi à galvaniser l’électorat républicain à deux jours du deuxième tour des élections sénatoriales qui détermineront lequel des deux principaux partis aura le contrôle au Sénat.

M. Trump a confirmé dimanche sur Twitter qu’il s’était entretenu la veille avec le secrétaire d’État géorgien, le républicain Brad Raffensperger.

Des extraits audio de la conversation ont été diffusés en ligne par le Washington Post. Un enregistrement de l’appel a aussi été obtenu par l’Associated Press.

Dans cet enregistrement, on entend Donad Trump dire à son interlocuteur: «Tout ce que je veux, c’est ceci. Je veux simplement trouver 11 780 votes, soit un de plus dont nous avons besoin. Parce que nous avons gagné l’État».

Selon les résultats du scrutin présidentiel certifié par la Géorgie, Joe Biden a devancé son rival par 11 779 voix.

La Maison-Blanche a transmis des questions au sujet de la conversation à l’organisation de campagne de M. Trump. Celle-ci n’y avait pas répondu. Le cabinet de M. Raffensperger n’a pas répondu à une demande d’entrevue.

Donald Trump a attaqué à plusieurs reprises la manière dont M. Raffensperger, un républicain, a dirigé les élections en Géorgie, affirmant sans preuve que les 16 votes électoraux de l’État ont été attribués à tort à Joe Biden.

«Il n’a aucune idée!», a lancé M. Trump sur Twitter, ajoutant que le secrétaire d’État «n’était pas disposé ou était incapable» de répondre aux allégations infondées de fraude électorale en Géorgie.

M. Raffensperger a répondu sur Twitter. «Respectueusement, monsieur le président, ce que vous dites n’est pas vrai. La vérité sortira.»

Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors des élections, ce que plusieurs responsables électoraux des deux partis ont confirmé. L’ancien procureur général fédéral, William Barr, un proche allié de Donald Trump, a dit qu’il n’y avait aucune preuve de fraude. Les contestations judiciaires ont été rejetées par plusieurs tribunaux, dont deux fois par la Cour suprême.

Une des deux candidates républicaines au deuxième tour sénatorial, Kelly Loeffler, a dit n’avoir pris aucune décision sur l’idée de se joindre au groupe de 12 sénateurs républicains qui veulent contester la victoire de Joe Biden à l’occasion d’une séance du Congrès.

«Je me bats pour ce président parce qu’il s’est battu pour nous. Il est notre président et nous allons continuer à nous assurer que les élections sont équitables», a-t-elle déclaré sur les ondes de Fox News.

L’autre candidat républicain, David Perdue, dit qu’il aurait appuyé ses collègues sénateurs s’il pouvait siéger la semaine prochaine. «J’encourage mes collègues à s’opposer. C’est quelque chose que le peuple américain exige en ce moment», a-t-il prétendu sur les ondes de Fox News.

– Par Jeff Amy, Darlene Superville et Kate Brumback, The Associated Press