Trump exprime sa colère alors qu’il voit la victoire lui échapper

WASHINGTON — Le président Donald Trump a passé une deuxième journée à la Maison Blanche jeudi à ruminer sur les résultats des élections qui suggéraient qu’une voie vers la victoire lui échappait, mais il a répété en soirée qu’il avait gagné «en comptant les votes légaux».

En conférence de presse à la Maison-Blanche, M. Trump a accusé les démocrates de vouloir lui «voler l’élection».

Il a répété qu’il avait gagné plusieurs États, dont la Pennsylvanie, la Géorgie et le Michigan. En fait, les votes en Pennsylvanie et la Géorgie sont toujours en train d’être dépouillés, alors que le démocrate Joe Biden a gagné le Michigan.

Il s’en est pris une fois de plus au vote par correspondance, qui est selon lui un «système corrompu».

Pendant la journée, le président Trump surveillait les résultats et appelait des alliés de la résidence de la Maison-Blanche et du bureau ovale. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et Doug Ducey, de l’Arizona, étaient parmi ceux qui ont répondu à ses appels.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, a déclaré que le président «travaillait», mais a refusé de donner plus de détails. La préoccupation de M. Trump concernant les résultats des élections était évidente dans ses micromessages.

«ARRÊTEZ LE DÉCOMPTE!», a-t-il lancé sur Twitter. Mais le président n’a aucune autorité sur le dépouillement des votes et l’arrêt du décompte à ce moment-là aurait abouti à une victoire rapide de son rival démocrate, Joe Biden.

«TOUT VOTE QUI EST ARRIVÉ APRÈS L’ÉLECTION NE SERA PAS COMPTÉ», a-t-il ajouté plus tard. Cela semble vouloir dire qu’il veut rejeter un nombre incalculable de votes légalement exprimés, y compris ceux des militaires en poste à l’étranger. De nombreux États acceptent les bulletins de vote par correspondance après le jour du scrutin à condition qu’ils aient été oblitérés avant le 3 novembre.

Les déclarations tout en majuscules de M. Trump avaient le ton d’une dernière prise de position d’un homme qui a horreur de perdre.

Avec une poignée d’États encore en suspens, Joe Biden avait un net avantage sur Donald Trump dans les résultats des élections encore en développement, mais le président avait encore un chemin étroit vers les 270 votes électoraux nécessaires pour assurer sa réélection. Pour l’emporter, M. Trump devrait gagner les quatre États pivots restants; Joe Biden devrait en gagner un.