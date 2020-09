Trump identifie 20 candidats potentiels à la Cour suprême

WASHINGTON — Espérant répéter une stratégie qui semble mousser sa popularité auprès des électeurs conservateurs, le président Donald Trump a annoncé mercredi qu’il ajoutait 20 noms à la liste des candidats potentiels parmi lesquels il choisira les prochains juges de la Cour suprême des États-Unis s’il est réélu.

On retrouve maintenant sur la liste les sénateurs Ted Cruz et Tom Cotton, l’ambassadeur américain au Mexique Christopher Landau, et Gregory Katsas, que M. Trump a nommé à la Cour d’appel du district de Columbia, pour ne nommer que ceux-là.

«Chacun de ces individus garantira une justice égale, un traitement égal et des droits égaux pour les citoyens de toutes races, couleurs, religions et croyances», a déclaré M. Trump à la Maison-Blanche. Il a également averti que son rival démocrate, Joe Biden, choisirait «des juges radicaux» qui «transformeraient fondamentalement l’Amérique», même si M. Biden n’a jamais dévoilé sa liste de choix potentiels.

Cette annonce, moins de deux mois avant les élections, vise à répéter la stratégie employée par M. Trump lors de sa campagne de 2016, lorsqu’il a publié une liste similaire de juges potentiels dans le but de convaincre les électeurs conservateurs et évangéliques qui avaient des doutes sur sa candidature.

M. Trump a récemment déclaré que le vainqueur de l’élection présidentielle de novembre «pourrait avoir entre deux et quatre, voire cinq» juges de la Cour suprême à choisir en raison de l’âge des neuf juges actuels, même si cela nécessiterait des circonstances exceptionnelles.

M. Trump a publié deux listes de candidats potentiels à la Cour suprême lors de sa précédente campagne présidentielle, une avec 11 noms en mai 2016 et une autre avec dix noms en septembre. Le juge Neil Gorsuch, le premier candidat de M. Trump à la cour, figurait sur la deuxième liste. Le juge Brett Kavanaugh, son deuxième candidat, était l’une des cinq personnes ajoutées à la liste de M. Trump en 2017.

Les alliés du président voient cette liste comme un moyen d’exciter sa base et de rappeler aux électeurs ce qui est en jeu en novembre.

«Je pense que c’est un moyen très important pour le président de réaffirmer son engagement envers une question que de nombreux conservateurs et républicains considèrent comme une priorité, a déclaré Leonard Leo, vice-président exécutif de longue date de la Federalist Society, qui a participé aux confirmations des juges Kavanaugh et Gorsuch C’est un excellent moyen de rappeler aux gens l’héritage qu’il s’est déjà construit dans ce domaine.»

M. Biden a également déclaré qu’il travaillait à une liste de candidats potentiels, mais sa campagne n’a donné aucune indication qu’elle divulguerait des noms avant les élections de novembre, puisque cela risquerait de fournir à M. Trump et aux républicains des cibles pour attaquer M. Biden. Tout poste vacant donnerait au président la capacité de façonner l’avenir de la puissante cour, qui est actuellement divisée 5 à 4 entre conservateurs et libéraux.

M. Biden n’a pas publié de liste de personnes spécifiques qu’il nommerait, mais sa promesse de nommer une femme noire à la cour s’il en a l’occasion restreint le champ à bien des égards. M. Biden a déclaré fin juin que le travail sur sa liste était en cours.

«Nous sommes en train de dresser une liste d’un groupe de femmes afro-américaines qui sont qualifiées et ont l’expérience pour siéger au tribunal. Je ne publierai pas ça tant que la vérification de leur candidature n’aura pas progressé davantage», a-t-il déclaré.

Cependant, toute liste peut également être dénuée de sens. La capacité d’un candidat ou de l’autre à faire confirmer son candidat ou sa candidate dépend de la majorité au Sénat, qui confirme les candidats. Les républicains y détiennent actuellement 53 sièges, contre 45 pour les démocrates, avec deux indépendants qui se réunissent avec les démocrates.

Les membres les plus âgés de la cour sont la juge Ruth Bader Ginsburg, 87 ans, et le juge Stephen Breyer, 82 ans, tous deux libéraux, et deux conservateurs, les juges Clarence Thomas (72 ans) et Samuel Alito (70 ans). Mme Ginsburg a fait la une des journaux cet été lorsqu’elle a annoncé qu’elle était traitée pour une récidive du cancer, mais qu’elle n’avait pas l’intention de démissionner.

M. Biden, pour sa part, n’a pas publié de liste de personnes spécifiques qu’il nommerait, mais sa promesse de nommer une femme noire à la cour s’il en a l’occasion restreint le champ à bien des égards. M. Biden a déclaré fin juin que le travail sur sa liste était en cours.

Quel que soit le parti, les présidents ont tendance à rechercher les mêmes caractéristiques dans leurs choix potentiels de juges pour la Cour suprême.

Des références juridiques stellaires sont indispensables. Tous les juges actuels ont fréquenté la faculté de droit de Harvard ou de Yale, bien que Mme Ginsburg ait quitté Harvard et soit diplômée de Columbia. Tous, sauf la juge Elena Kagan, ont également été d’abord juges à une cour d’appel fédérale. Et ils ont tendance à être assez vieux pour avoir une carrière juridique distinguée, mais assez jeunes pour servir pendant des décennies. Cela signifie généralement que les candidats sont dans la quarantaine ou la cinquantaine.

Plus récemment, les candidats ont également déjà été greffiers pour un juge de la Cour suprême, un premier signe d’intelligence juridique. Cinq des juges actuels étaient auparavant greffiers à la Cour suprême.

Jill Colvin et Jessica Gresko, The Associated Press