Trump, pédophilie et satanisme: Twitter coupe les vivres aux complotistes QAnon

Le réseau social Twitter suspendra les comptes associés aux complotistes de la mouvance «QAnon» qui croient notamment que Donald Trump est sur le point de mettre fin à un réseau pédophile dirigé par Hillary Clinton et plusieurs célébrités d’Hollywood.

Lundi soir, Twitter a expliqué vouloir prendre «des mesures coercitives sévères contre les comportements susceptibles de causer des dommages hors ligne».

Ainsi, Twitter s’engage de «ne plus diffuser le contenu et les comptes associés à QAnon dans les tendances et les recommandations», à ne plus «mettre en évidence cette activité dans les recherches et les conversations» et à «empêcher le partage des URL associées à QAnon».

Selon les adeptes de QAnon, Donald Trump a été désigné pour sauver la planète et faire emprisonner les membres d’un réseau de pédophiles dirigé par «la cabale», dont feraient partie Barack Obama, Bill Gates, Hillary Clinton et plusieurs célébrités qui ne partagent pas les politiques de Donald Trump.

Les théories de QAnon ont débuté dans les recoins les plus sombres d’Internet vers la fin de 2017. Elles sont basées sur les publications alléguées d’un fonctionnaire anonyme de haut rang connu sous le nom de «Q» qui aurait levé le voile sur «l’État profond» à Washington, souvent lié au satanisme, à la pédophilie et même au cannibalisme.

Le président Trump a retweeté des comptes faisant la promotion de QAnon. Les adeptes affluent aux rassemblements de Donald Trump vêtus de vêtements et de chapeaux avec des symboles et des slogans QAnon.

Au Québec, des «youTubers» se sont «spécialisés» dans la vulgarisation et la promotion des théories reliées à QAnon, et certaines émissions d’un de ces «youTubers» québécois ont obtenu près de 200 000 vues.