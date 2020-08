Trump profitera-t-il de son discours pour tenter d’unifier les Américains?

WASHINGTON — Il y a quatre ans, Donald Trump a accepté son investiture comme candidat républicain à la présidence avec un discours sombre qui brossait un portrait dystopique d’un pays en déclin et offrait une solution toute faite: lui-même.

Bien que M. Trump soit président depuis trois ans et demi, sa rhétorique sur l’état de la nation est restée sombre. Et alors qu’il se prépare à prononcer son deuxième discours d’acceptation de l’investiture jeudi, le président fait face à un pays en crise, confronté à une pandémie qu’on ne voit qu’une fois par siècle, une économie en difficulté, des divisions sociales et un puissant ouragan dans le sud.

Même s’il livrera probablement un message glorifiant la grandeur de la nation, les observateurs ne s’attendent pas à ce qu’il tente d’unifier un électorat profondément divisé.

En 2016, son message était: «Je peux tout arranger». Cette fois-ci, alors qu’il est à la traîne dans les sondages, il se présentera comme la dernière défense contre des forces radicales menaçant le mode de vie américain.

Ses conseillers n’ont pas voulu dévoiler des passages du discours que M. Trump livrera jeudi soir sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. Alors que le président s’est prononcé à plusieurs reprises récemment contre les «anarchistes» qui seraient en train de prendre le contrôle des rues de certaines villes, ses collaborateurs ont indiqué que son discours de jeudi ne serait pas aussi sombre que celui qu’il a prononcé lors de son assermentation comme président, lorsqu’il avait proclamé la fin du «carnage américain».

Sur un ton patriotique, Donald Trump décrira les États-Unis comme un «travail en cours», qui n’est pas parfait mais qui a fait beaucoup de progrès. Il tentera d’établir un contraste avec les démocrates qui, selon lui, n’aiment pas leur pays. Dans le même ordre d’idées, d’après certains de ses conseillers, le républicain parlera des progrès réalisés dans la lutte contre le coronavirus, un sujet qui n’a pas beaucoup retenu l’attention durant la convention républicaine, bien qu’il tue quelque 1000 Américains par jour.

Selon Ari Fleischer, qui a été secrétaire de presse à la Maison-Blanche pour le président George W. Bush, M. Trump devrait parler de ses expériences personnelles avec la COVID-19 — notamment de ses amis qui ont succombé au virus. Et bien que la convention vise principalement à galvaniser l’enthousiasme de la base républicaine, M. Fleischer croit que M. Trump pourrait saisir l’occasion pour répondre aux préoccupations du public concernant les troubles sociaux et la criminalité, en particulier après les violences à Kenosha, dans le Wisconsin, où un policier blanc a tiré sur un homme noir à sept reprises.

Pour Jeff Shesol, qui a été rédacteur de discours pour le président Bill Clinton, Donald Trump devrait profiter de ce moment pour tenter de rallier les modérés et les indépendants.

«Voici un homme qui n’a jamais eu 50 % d’approbation à aucun moment de sa présidence, qui a considérablement descendu dans les sondages au niveau national et dans de nombreux États stratégiques», a souligné M. Shesol. «S’il y avait une occasion pour lui de tendre la main et de rallier plus de gens, s’il le pouvait, ce serait maintenant.»

«Pourtant, on peut douter qu’il le fasse, a nuancé M. Shesol, ou même qu’il soit capable de le faire.»