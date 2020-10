Trump réduit ses dépenses en publicités électorales dans le Midwest

WASHINGTON — L’équipe de campagne de Donald Trump a revu à la baisse ses dépenses en publicité dans les États du Midwest qui lui ont permis d’obtenir son premier mandat.

Les données de la société de suivi publicitaire Kantar/CMAG montrent que l’équipe de M. Trump a annulé environ 3,3 millions de dollars de publicités prévues pour l’Iowa et l’Ohio cette semaine.

Le contraste entre le républicain et son rival démocrate est frappant. Les données indiquent que M. Trump dépensera 1,3 million de dollars en publicité cette semaine dans le Michigan, où Joe Biden dépensera plus du double, soit 2,9 millions de dollars. Dans le Wisconsin, l’écart est encore plus grand: M. Trump a prévu dépenser 229 000 $, contre 2,5 millions pour M. Biden. Et dans le Minnesota, un bastion démocrate de longue date où M. Trump espérait faire des percées, M. Biden dépensera 1 million de dollars en publicités cette semaine, contre 289 000 $ pour M. Trump.

Les décisions publicitaires de l’équipe de campagne de Donald Trump sont déroutantes.

Il a amassé une très forte somme en dons après son élection, mais son rival républicain l’a dépassé à ce chapitre au cours des derniers mois. De nombreux donateurs républicains ont été alarmés par les dépenses exorbitantes de la campagne pour des choses qui ne semblaient pas destinées à favoriser une victoire électorale, notamment des paiements somptueux à des consultants de campagne et à des substituts.