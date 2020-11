Trump rencontre des élus du Michigan pour bloquer la victoire de Biden

WASHINGTON — Le président Donald Trump a prévu rencontrer vendredi des élus de l’État du Michigan alors qu’il tentait une manoeuvre extraordinaire et presque déjà vouée à l’échec pour bloquer la victoire de Joe Biden dans cet État clé.

L’État n’a pas encore certifié la victoire de M. Biden, qui a gagné le Michigan avec plus de 154 000 voix de majorité, selon des résultats non officiels. M. Trump et ses alliés ont tenté de convaincre des juges et des élus dans l’État de faire abstraction du vote populaire et de changer les grands électeurs élus pour des républicains.

Le président a personnellement appelé deux responsables du comité de vérification des votes qui avaient refusé de certifier les résultats dans le comté de Wayne, le comté le plus peuplé de l’État qui a voté massivement pour M. Biden. Les deux responsables républicains ont finalement accepté de certifier les résultats, mais à la suite de l’appel du président, ils ont dit qu’ils avaient des doutes.

Donald Trump a ensuite invité des élus républicains de l’État à Washington. En quittant Detroit vendredi matin, le chef de la majorité au Sénat, Mike Shirkey, a été envahi par des manifestants qui tenaient des pancartes l’invitant à «respecter le vote» et à «protéger la démocratie». Le président de la Chambre Lee Chatfield était aussi en route vers Washington, tout comme au moins deux autres élus républicains.

«Ce que fait ce président est inacceptable, a déploré Christine Todd Whitman, une ancienne responsable de l’administration Bush. C’est inacceptable. C’est contraire à l’esprit américain et c’est un manquement à son devoir.»

La porte-parole de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany, a insisté pour dire que M. Trump «rencontrait régulièrement des élus de partout au pays». En fait, de telles rencontres sont rares, d’autant plus que M. Trump a gardé un profil bas depuis sa défaite électorale contre M. Biden.

Certains élus du Michigan ont signalé avoir été inondés d’appels et de courriels de partisans de Donald Trump exigeant qu’ils interviennent. Le caucus républicain de la Chambre a préparé une réponse systématique de 732 mots qui repousse cette possibilité, déclarant que la loi de l’État exige clairement que les électeurs soient nommés par le parti qui remporte le plus de votes.

«La loi ne permet pas la nomination ou l’approbation d’électeurs alternatifs», est-il écrit dans le courriel.

M. Chatfield s’est justifié sur Twitter, vendredi après-midi, avant la rencontre avec le président. «Peu importe le parti, lorsqu’on a une occasion de rencontrer le président des États-Unis, bien sûr qu’on la saisit. Je ne vais pas m’excuser pour cela. En fait, je suis honoré de parler avec le POTUS et fier de le rencontrer. Et j’attends avec impatience notre conversation.»

La représentante démocrate du Michigan Debbie Dingell, dont le district inclut certaines parties du comté de Wayne, estime que M. Trump dépasse les bornes.

«Permettez-moi d’être très claire, cela va au-delà de la politique partisane, et c’est une tentative de subvertir notre démocratie et de saboter la volonté des électeurs du Michigan», a-t-elle pesté.

L’initiative au Michigan fait partie des multiples tactiques de dernier recours que Donald Trump et ses alliés utilisent pour contester sa défaite. Son équipe a également suggéré dans une contestation judiciaire que la Pennsylvanie mette de côté le vote populaire et a fait pression sur les responsables des comtés en Arizona pour qu’ils retardent la certification du vote. À la Maison-Blanche, des discussions étaient en cours sur la possibilité d’inviter également les élus républicains de la Pennsylvanie.

Les experts en droit électoral considèrent tout cela comme le dernier souffle de la campagne Trump, et assurent que Joe Biden sera au bureau ovale en janvier. Mais certains sont préoccupés par le fait que les démarches de M.Trump nuisent vraiment à la confiance du public dans l’intégrité des élections américaines.

Les spécialistes de la loi électorale du Michigan ont souligné que le comité de vérification des votes avait une portée limitée et que sa responsabilité principale est de certifier les résultats.

«Leurs devoirs sont de recevoir le tableau et de certifier le tableau, c’est tout», a indiqué John Pirich, un ancien procureur général adjoint qui enseigne maintenant à l’École de droit de l’Université d’État du Michigan.

«Il ne devrait y avoir aucune contestation sur ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Le statut est absolument clair, a-t-il ajouté. Ils n’ont absolument aucun pouvoir pour enquêter sur les allégations, les théories ou tout type d’arguments peu intelligents qui sont lancés.»