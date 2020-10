Trump s’oppose au changement des règles des débats présidentiels

MORRISTOWN, N.J. — Le président Donald Trump s’oppose à la modification des règles pour les deux débats présidentiels restants, mais son équipe a indiqué qu’il y participerait malgré tout.

Le premier débat avec son rival démocrate Joe Biden, mardi soir à Cleveland, est rapidement devenu cacophonique, avec de fréquentes interruptions de la part des candidats, en particulier par M. Trump. La commission sur les débats présidentiels a déclaré mercredi qu’elle avait l’intention de mettre en place «des outils supplémentaires pour maintenir l’ordre» dans les débats restants.

La commission et les représentants des équipes Trump et Biden se sont réunis mercredi matin pour discuter du débat de la veille et des changements potentiels. Mais la commission, qui organise tous les débats électoraux depuis 1988, n’a pas dit exactement quels changements elle envisageait.

Donald Trump a écrit jeudi sur Twitter qu’il s’opposait à tout changement. «Pourquoi autoriserais-je la commission des débats à changer les règles des deuxième et troisième débats alors que j’ai facilement gagné la dernière fois?», a-t-il écrit peu après son arrivée dans le New Jersey, où il devait participer à une collecte de fonds dans son club de golf privé.

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, l’équipe de campagne de M. Trump a indiqué que le candidat républicain participerait aux autres débats, que les règles soient modifiées ou non.

«Nous sommes prêts à passer aux deuxième et troisième débats», a déclaré Jason Miller, stratège en communication de la campagne. «Il ne devrait y avoir aucun changement. Nous ne voulons aucun changement.»

Andrew Bates, un porte-parole de Joe Biden, a affirmé: «Nous participerons selon les règles de la commission sur les débats présidentiels.»

Les organisateurs du débat et les équipes des deux candidats s’attendent à ce que le prochain débat, prévu le 15 octobre à Miami, soit plus ordonné, car les candidats répondront directement aux questions qui leur seront posées par des électeurs. Le troisième et dernier débat, prévu le 22 octobre à Nashville, devrait se tenir dans un format similaire à celui de mardi.