Trump transporté dans un hôpital militaire après avoir contracté la COVID-19

WASHINGTON — Le président Donald Trump passera «quelques jours» dans un hôpital militaire après avoir contracté la COVID-19, a annoncé la Maison-Blanche vendredi.

M. Trump quittera la Maison-Blanche en hélicoptère vendredi soir pour être conduit au centre médical militaire national Walter Reed, a déclaré un responsable.

Ce responsable a précisé qu’il s’agissait d’une mesure de précaution et que M. Trump continuerait de travailler à partir de la suite présidentielle de l’hôpital, qui est équipée pour lui permettre d’assumer ses fonctions officielles.

Un peu plus tôt vendredi, la Maison-Blanche avait indiqué que le président était «exténué» et qu’il avait reçu une injection expérimentale d’anticorps contre le virus qui a tué plus de 205 000 Américains et s’est propagé aux plus hautes sphères du gouvernement américain.

Le médecin militaire du président a expliqué dans une note que M. Trump avait reçu une dose d’un cocktail d’anticorps expérimental de la société pharmaceutique Regeneron qui fait l’objet d’essais cliniques.

Le médecin et commandant de la marine Sean Conle a précisé que M. Trump était «exténué» mais qu’il gardait le moral, et qu’une équipe d’experts suivait étroitement le président et la première dame.

Melania Trump a «une légère toux et des maux de tête», a rapporté le docteur Conley.

Les autres membres de la famille présidentielle, y compris le fils des Trump, Barron, qui vit à la Maison-Blanche, n’ont pas été contaminés par le virus.