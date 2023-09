TSO: la FIQ gagne un grief pour une infirmière qui a travaillé 31 heures sur 39

MONTRÉAL — La FIQ vient de gagner un grief qu’elle avait déposé pour une infirmière qui a dû travailler durant 31 heures sur 39, en deux endroits différents, notamment à l’urgence.

Le Tribunal d’arbitrage a statué que son employeur, un Centre intégré de santé et de services sociaux, avait pris une décision «abusive et déraisonnable» en imposant à cette infirmière de faire du TSO, des heures supplémentaires obligatoires, alors qu’elle l’avait informé qu’elle n’était pas en état, qu’elle avait déjà travaillé durant plusieurs heures et qu’elle était trop fatiguée.

L’infirmière a fait de la vaccination contre la COVID-19 dans une pharmacie, en plus de travailler à l’urgence.

L’arbitre note qu’«en comptabilisant le quart de travail de jour à la pharmacie et le quart de soir à l’urgence, le 23 avril, la plaignante a travaillé plus de 31 heures sur une période de 39 heures! Tous conviendront qu’il s’agit d’un nombre d’heures qui va bien au-delà de la limite généralement acceptée par les tribunaux».

«Au moment où l’employeur a obligé la plaignante à travailler en TSO sur le quart de nuit du 23 avril 2021, cette dernière avait déjà travaillé 13 h ½ depuis le début de la journée, excluant le temps qu’il lui a fallu pour se rendre de la pharmacie au Centre de services», ajoute-t-il.

En plus d’accueillir le grief, l’arbitre ordonne à l’employeur de «cesser toute pratique similaire» et de «compenser (l’infirmière) pour les préjudices subis».