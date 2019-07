Tuerie de Las Vegas: les fabricants et revendeurs d’armes poursuivis

LAS VEGAS — La famille d’une femme tuée lors de la fusillade meurtrière de 2017 à Las Vegas a déposé une poursuite contre huit fabricants d’armes à feu et trois revendeurs, en faisant valoir que leurs armes sont conçues de manière à être facilement modifiables pour en faire des fusils automatiques.

La poursuite est la plus récente en date qui tente de contester une loi fédérale protégeant les fabricants d’armes à feu de toute responsabilité dans les actes criminels.

Elle allègue que les fabricants ont fait la promotion du fusil d’assaut AR-15 et d’autres armes semblables en mettant en valeur le fait qu’elles pouvaient être facilement modifiées pour les transformer en mitraillettes permettant de tirer en continu, ce qui constituerait une violation des lois fédérales et étatiques sur les armes automatiques.

La famille de Carrie Parsons, tuée à Las Vegas à l’âge de 31 ans, affirme dans la poursuite que ces armes à feu sont des mitraillettes «à peine déguisées», dont les fabricants savaient qu’elles pourraient être facilement modifiées, même sans l’utilisation d’un «accélérateur de tir», un accessoire utilisé par le tireur de Las Vegas qui lui a permis de tirer en succession rapide.

La tuerie du 1er octobre 2017, qui a fait 58 morts et plus de 800 blessés, est la fusillade la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.

L’administration Trump a interdit les accélérateurs de tirs cette année, rendant leur possession illégale en vertu des mêmes lois fédérales interdisant les mitrailleuses.

Les tribunaux américains ont généralement rejeté les poursuites judiciaires intentées contre les fabricants d’armes à feu et les revendeurs dans les attaques de grande envergure, en vertu d’une loi fédérale de 2005 qui protège les fabricants de toute responsabilité dans la plupart des cas lorsque leurs produits sont utilisés à des fins criminelles.

Plus d’une dizaine de poursuites ont été intentées relativement à la fusillade de Las Vegas, mais c’est la première à viser des fabricants d’armes à feu.