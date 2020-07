Tuerie en N.-É.: Ottawa opte finalement pour une enquête publique

HALIFAX — Ottawa a finalement annoncé mardi qu’il mènerait une enquête publique complète sur la tuerie qui a fait 22 morts en Nouvelle-Écosse, en avril.

«Le gouvernement du Canada procédera à une enquête publique complète, en vertu de la Loi sur les enquêtes», a annoncé mardi le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair.

Cette annonce surprise fait suite à des pressions croissantes de la population, mais aussi d’un certain nombre de députés libéraux fédéraux, qui ont contesté mardi la décision de leur propre gouvernement de participer, avec le gouvernement provincial, à un «comité d’examen indépendant» — un processus moins rigoureux qu’une enquête publique en bonne et due forme.

M. Blair a indiqué que le gouvernement répondait ainsi aux «demandes des familles, des survivants, des représentants et des députés de la Nouvelle-Écosse pour plus de transparence».

Un peu plus tôt mardi, le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Mark Furey, avait admis qu’il serait favorable à une enquête publique fédérale-provinciale, à condition qu’Ottawa accepte aussi d’y participer.

Le gouvernement fédéral et celui de la Nouvelle-Écosse avaient annoncé jeudi dernier qu’ils confiaient à un «comité d’examen indépendant» de trois membres le mandat d’examiner les causes et les circonstances de la tuerie des 18 et 19 avril. Mais cet exercice ne devait pas être entièrement public, contrairement aux souhaits de plusieurs.

Des libéraux mécontents

Le ministre Furey a plaidé mardi qu’un certain nombre de députés libéraux fédéraux contestaient déjà la décision de leur gouvernement de participer à ce «comité d’examen indépendant». Le ministre provincial a expliqué qu’il avait lui aussi entendu les familles des victimes qui trouvaient insuffisant le processus d’examen finalement choisi par les deux gouvernements.

Mardi matin, quatre députés libéraux fédéraux de la Nouvelle-Écosse — Darren Fisher, Sean Fraser, Mike Kelloway et Lenore Zann — ont publiquement critiqué la décision de créer un «comité d’examen indépendant» et ont réclamé plutôt une enquête publique. Dans une note à ses commettants, M. Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, soutenait ainsi que la gravité de la tuerie exigeait une enquête publique, qui aurait plus de poids qu’un comité d’examen.

L’enquête publique sera menée par ceux qui avaient été nommés au «comité d’examen indépendant»: l’ex-juge en chef de la Nouvelle-Écosse J. Michael MacDonald, l’ex-ministre libérale Anne McLellan et une ancienne cheffe de police, Leanne Fitch. Les commissaires pourront convoquer des témoins et les contraindre à déposer sous serment ou à produire des documents.

«Nous continuons de travailler avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour la suite des choses», ajoute M. Blair dans un communiqué.