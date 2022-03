Tuerie en N.-É.: un policier a croisé le suspect sur la route le dimanche matin

HALIFAX — Un policier de la GRC qui a croisé sur la route le suspect de la tuerie en Nouvelle-Écosse, il y a deux ans, a hésité à engager immédiatement la poursuite — et lorsqu’il l’a fait, le suspect avait déjà disparu.

Des documents de la commission d’enquête, publiés jeudi, décrivent en détail pour la première fois le moment où le caporal Rodney Peterson a croisé le tueur, le matin du dimanche 19 avril 2020.

Le suspect conduisait alors une réplique d’autopatrouille de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les deux autopatrouilles se sont croisées juste avant 9 h 48 sur la route 4, dans la petite localité de Glenholme.

Le caporal Peterson a communiqué par radio à d’autres membres de la GRC pour leur dire que le conducteur portait un gilet réfléchissant et qu’il «avait souri en passant», ce qui a poussé un autre policier à lancer: «C’est lui. Ça doit être lui!».

Le caporal était arrivé au travail ce matin-là avec pour directives de rechercher une autopatrouille et de porter son gilet pare-balles.

Il se dirigeait à l’origine vers Portapique, où les 13 premiers meurtres avaient été commis la veille, mais il a été dérouté finalement vers l’endroit où Lillian Campbell, la 16e victime du tueur, avait été assassinée ce dimanche matin là, sur le bord d’une route à Wentworth.

Quelques instants après que le tueur l’a croisé sur la route, fuyant cette scène de crime, le caporal Peterson a eu du mal à décider sur-le-champ ce qu’il devait faire. «Dois-je m’arrêter, ralentir, parler à cette personne ou continuer?», expliquait le policier dans une entrevue avec des procureurs de la commission.

«Alors, je me suis dit: si j’arrête et que c’est le méchant, je vais me faire tirer dessus ici, je vais me faire tuer. Si je continue, ça me donnera une chance de faire demi-tour et de le poursuivre, ou de faire quelque chose», lit-on dans le résumé de la commission d’enquête publique.

Mais le policier n’a pas pu faire demi-tour rapidement, parce que la route était trop étroite. Selon le résumé de la commission, il a pu le faire à environ 1,2 kilomètre plus loin. «Je me disais: si je ne fais pas ça correctement, je vais me faire tuer.»

Plus tard ce dimanche matin, à Enfield, l’agent Chad Morrison a d’ailleurs été grièvement blessé par balle, dans sa voiture, par le tueur, tandis que le véhicule de l’agente Heidi Stevenson a été percuté et qu’elle a été tuée par balle.

La GRC a perdu sa trace

Pendant ce temps, à l’insu du caporal Peterson, un autre drame se déroulait pour un couple qui habitait le long de la route. Selon le résumé de la commission, le tueur, Gabriel Wortman, s’est engagé dans l’entrée de la résidence de Carole et Adam Fisher moins d’une minute après avoir croisé l’agent Peterson.

Wortman connaissait Adam Fisher. Il a garé sa réplique d’autopatrouille de la GRC au bout d’une longue allée, derrière les deux véhicules du couple, où il n’était pas facilement visible de la route — et du caporal Peterson. Une image granuleuse captée par le système de vidéosurveillance du couple le montre debout, près de la voiture, portant ce qui semble être un fusil.

Le tueur a frappé et sonné à la porte des Fisher, mais ils avaient tous les deux vu un avertissement sur les réseaux sociaux identifiant Wortman et ils étaient donc au courant du danger, selon un document déposé à la commission.

Adam Fisher a saisi et chargé son fusil de chasse de calibre 12, et lui et sa femme, tous deux au téléphone avec la centrale 911, ont trouvé des cachettes, vers 9 h 49. «S’il s’approche de chez moi, je vais lui faire exploser (…) la tête», a dit Adam Fisher au téléphone.

La commission estime que Wortman est resté autour de la maison des Fisher environ deux minutes.

Pendant ce temps, le caporal Peterson est passé devant sur la route, sans se rendre compte que Wortman était là. Le policier a continué sa poursuite jusqu’à l’intersection de la route 4 et de la Transcanadienne, vers 9 h 50, lorsqu’il a entendu les répartiteurs de la police lancer que Wortman s’était dirigé vers la maison des Fisher.

Le récit de la commission suggère que le tueur est ensuite remonté dans sa réplique d’autopatrouille, a conduit vers le nord sur la route 4 et a tourné sur Plains Road, en direction de la petite communauté de Debert, échappant à nouveau aux policiers et aux équipes d’intervention d’urgence qui se précipitaient vers la maison des Fisher.

Il a tué sur Plains Road deux autres personnes, qui se trouvaient dans leur véhicule. Kristen Beaton, enceinte de son deuxième enfant, était assistante en soins continus et se rendait au travail, tandis que Heather O’Brien, une infirmière auxiliaire, était en congé ce dimanche-là.